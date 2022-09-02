Основными площадками празднования станут площади Сахарова и Советов Фото: Олег УКЛАДОВ

3 сентября отметят День города в Барнауле 2022. В честь этого в краевой столице пройдут выставки, фестивали, спортивные соревнования, концерты и многое другое. Барнаульцы смогут провести субботу творчески, спортивно и даже вкусно. Что подготовили для горожан – в материале «Комсомолки».

Где будут праздновать День города в Барнауле 2022

Главными темами День города в Барнауле 2022 станут 85-летие образования Алтайского края, присвоение Барнаулу статуса «Город трудовой доблести» и Год культурного наследия народов России.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города, но основными площадками станут площади Сахарова и Советов, пешеходная улица Мало-Тобольская и парк культуры и отдыха «Центральный».

- Мы отмечаем День города с 1980 года, – рассказал председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков. – Уже тогда праздник задумывался как общегородской, общенародный проект, все мероприятия и площадки которого формировались, исходя из предложений горожан. Этой традиции мы продолжаем придерживаться.

Что будет на площади Сахарова на День города в Барнауле 2022

Первую половину дня 3 сентября на площади Сахарова в День города в Барнауле 2022 будут проходить спортивные мероприятия. Старт назначен на 10.00. На площади проведут состязания по армрестлингу, спортивному ориентированию, поднятию гири, волейболу, хоккею на траве, соревнования по плаванию, фестиваль силовых видов спорта, шахматный турнир. Помимо этого, на Сахарова установят оборудование для скалолазания, горожане также смогут поучаствовать в сдаче норм ГТО. И это далеко не все спортивные события.

Возле дворца «Титов-Арена» состоятся городские соревнования по уличному баскетболу на Кубок города Барнаула. Также здесь обустроят площадку для современных видов спорта. Кроме того, более 30 спортивных школ, клубов и федераций представят свои показательные выступления и мастер-классы.

С 14.00 часов на площади Сахарова начнется концертный блок с участием лучших творческих коллективов. В 17.00 горожане смогут посмотреть молодежную праздничную программу «Барнаул — студенческий, молодежный, творческий!». Здесь же, на Сахарова, пройдет финал конкурса красоты «Мисс Барнаул — 2022». Далее с 19.00 до 20.30 на сцене будет выступать коллектив ГУ МВД России по Алтайскому краю. Позже концерт продолжат эстрадные исполнители.

Кульминацией вечера станет салют. Как рассказали в городской мэрии, залпы будут греметь на протяжении семи минут. Начало в 22.00 на площади Сахарова.

Что будет на Мало-Тобольской на День города в Барнауле 2022

Праздник на барнаульском Арбате начнется в 10.00. Здесь проведут гастрономический фестиваль «Вкусно и полезно» с мастер-классами от шеф-поваров и дегустацией блюд. Желающие смогут приобрести продукцию алтайских производителей. Планируется, что в гастрофестивале примут участие около 30 предпринимателей.

Также на Мало-Тобольской развернут выставки «Город мастеров» и «Барнаул – туристский». Гостей ждут мастер-классы от кузнецов и гончаров, мыловаров и флористов, а также викторины, театральные и танцевальные постановки. Для барнаульцев организуют квест по знаковым местам краевой столицы. Помимо этого, в программе - розыгрыши, детские интерактивные программы, шоу пиксельных костюмов и многое другое.

Не обойдется и без концерта. Для выступления артистов на Мало-Тобольской развернут сцену со светодиодным экраном.

Будут ли продавать алкоголь на День города в Барнауле 2022

3 сентября, в День города, в день празднования 292-летия Барнаула, с 9.00 до 21.00 руководителям предприятий розничной торговли рекомендуют не продавать алкогольную продукцию, в том числе и пиво. Такая мера вводится для обеспечения порядка в общественных местах.

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