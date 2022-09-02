«Спаси от блуда, Иоанн»». На Алтае открылась выставка уникальных икон

В экспозиции «В земле Российской просиявшие» представлены изображения русских святых Фото: Марина КОЧНЕВА

В Государственном художественном музее Алтайского края 30 августа открылась экспозиция, о которой сотрудники говорят с придыханием.

Корреспондент "КП" Марина Кочнева на выставке Фото: Марина КОЧНЕВА

Привезли сокровища

- Когда выставка была смонтирована, я стояла посреди зала с ощущением абсолютного счастья, к нам привезли такие сокровища! - поделилась эмоциями на открытии директор музея Инна Галкина.

В экспозиции «В земле Российской просиявшие» представлены изображения русских святых Фото: Марина КОЧНЕВА

25 выдающихся памятников православного искусства XVII-XX веков доставили из Москвы спецтранспортом с климат-контролем, для выставки даже был создан специальный дизайн.

В экспозиции «В земле Российской просиявшие» представлены изображения русских святых Фото: Марина КОЧНЕВА

Помощь небесных покровителей

В экспозиции «В земле Российской просиявшие» представлены изображения русских святых.

- Помощь небесных покровителей приходит по вере просящих. Пусть душа каждого человека откроется для встречи с ними, — благословил на открытии митрополит Сергий.

В экспозиции «В земле Российской просиявшие» представлены изображения русских святых Фото: Марина КОЧНЕВА

У каждой иконы своя история, свое волшебное излучение. К примеру, преподобный Иоанн многострадальный изображен со свечой под землей.

В экспозиции «В земле Российской просиявшие» представлены изображения русских святых Фото: Марина КОЧНЕВА

- Несмотря на все монашеские подвиги (он отказался от одежды, носил вериги) его не отпускала дьявольская сила, Иоанн был мучим блудными помыслами, - рассказала на экскурсии сотрудница Музея имени Андрея Рублёва Светлана Кирьянова. – Тогда он решил зарыть себя в землю по плечи и после этого преодолел напасти.

В экспозиции «В земле Российской просиявшие» представлены изображения русских святых Фото: Марина КОЧНЕВА

С тех пор Иоанн почитается как помощник в борьбе с блудной страстью, нечестивыми помыслами. Многие грешники так и обращаются к его образу: «Спаси от блуда, преподобный Иоанн». Кто-то о себе лично беспокоится, кто-то о супруге, стремясь защитить семью от блуда и измен.

В экспозиции «В земле Российской просиявшие» представлены изображения русских святых Фото: Марина КОЧНЕВА

Среди выставленных в музее образов можно увидеть также Сергия Радонежского и Серафима Сарровского, Иннокентия Иркутского, святого Василия Мангазейского и других святых.

- Малым количеством представлена огромная география — здесь святые муромских, киевских, владимирских и вологодских земель, Поволжья и Прикамья, Севера, Урала, Сибири и Москвы, а также необозримые пространства Русского мира,- заметила на открытии Елена Школина, куратор выставки.

«И уйти почти невозможно»

- Хочется прийти сюда еще раз, прислушаться к каждой иконе, - поделилась с корреспондентом « Комсомолки» на открытии Виктория Гальцева, прима Музыкального театра.

По словам Виктории к иконам у нее с детства трепетное отношение.

- Я с детства знала, что бог есть, хотя мне никто об этом не говорил, - рассказала Виктория. - Маленькая утром встану на колени, обращаюсь к боженьке и прошу: мне нужно три юбки, и чтобы мама скорей приехала с гастролей, и бабушка чтобы меня не наказала…

Уже во взрослом возрасте икона в Знаменском храме спасла ее от уныния и перевернула жизнь.

В экспозиции «В земле Российской просиявшие» представлены изображения русских святых Фото: Марина КОЧНЕВА

- У меня была очень тяжелая жизненная ситуация, я приходила в храм , садилась, смотрела на Семистрельную икону и слезы сами катились, - вспоминает актриса. - И в один какой-то миг вдруг охватило чувство радости и покоя, какого не было, и ощущение, что все будет хорошо. В итоге так и случилось – моя жизнь кардинально изменилась…

Сразу же после открытия Виктория выставила восторженный пост «В Контакте»:

«То,что никак нельзя пропустить! Удивительная выставка! Невероятной красоты иконы! Они не закрыты бронированными стеклами! Прикасаться, конечно же, нельзя - охрана на высочайшем уровне! Но рассмотреть можно очень внимательно! И поклониться, и помолиться! И уйти почти невозможно! Только для того, чтобы завтра ещё раз прийти».

Не пропусти!

Выставка «В земле Российской просиявшие»

Что можно увидеть: иконы из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (Москва)

Где: Художественный музей, г. Барнаул, ул. Горького, 16, тел. (3852) 50-22-24

Когда: до 23 октября. Каждый день работы выставки будут проводиться экскурсии в 13:00 и в 16:00

Цена билета: 100-300 рублей

Возрастные ограничения: 0+

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтай привезли чудотворную икону, исцеляющую от болезней и бесплодия

Святыня будет в регионе до 5 сентября (подробнее)