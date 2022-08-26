На Алтай привезли чудотворную икону, исцеляющую от болезней и бесплодия

Фото: Алтайская Митрополия

В Алтайский край привезли чудотворную икону Божией Матери «Умягчение злых сердец», исцеляющую от различных болезней и бесплодия. Святыню покажут в нескольких городах региона. Подробности рассказали в алтайской Митрополии.

Святыню из Москвы в Барнаул привезли 25 августа. Икона будет находиться в Алтайской митрополии до 5 сентября. Священнослужители будут совершать молебны с чтением акафиста Божией Матери и помазыванием миром от святой иконы.

Что известно об иконе?

Икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» также называют «Семистрельная». На ней изображена Богоматерь без Богомладенца. Богоматерь на иконе склонила голову к правому плечу, а ее грудь пронизана стрелами и мечами: четыре – слева, три - справа.

Эта икона не старинная. Ее изготовили полиграфическим способом на одном из предприятий в конце ХХ века. Вероятно, было создано тысячи подобных икон, но только одна стала особенной, так как она выступает благоухающие маслянистые капли, а в дни скорби и беды – капли кровавого цвета.

История иконы начинается 2 мая 1999 года, когда в Москве в Покровском женском монастыре старица Матрона была прославлена в лике святых. 12-летняя девочка по имени Настя приложилась к раке с мощами матушки Матроны, а затем получила небольшой бумажный образок.

- Ещё в метро она заметила, что иконка покрылась капельками мира. Дома Настя поставила её в красный угол, а у мамы, Маргариты Викторовны Воробьёвой, попросила денег, чтобы приобрести икону святой Матроны. В церковной лавке такого образа не оказалось. Тогда она купила икону Богоматери «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»), так как образ ей очень понравился, и приложила к мощам Матроны Московской, - пишут в Митрополии.

В этот же день дома девочка с мамой почувствовали благоухание, а позже увидели, что все иконы, которые были дома, покрылись каплями благоухающего масла. Но именно образ «Семистрельной» стал наибольшим средоточием чудесных явлений. Молитвы у этой иконы стала помогать в решении сложных ситуаций.

Уже 22 года икона мироточит. Ее часто называют «живой», потому что она реагирует кровоточением или мироточением на события, происходящие в мире.

Отметим, что в 2009 года образ был торжественно доставлен на Поместный Собор Русской Православной Церкви. В это время происходило благоухание особой силы.

- После Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил хранительницу иконы Маргариту Воробьеву на посещение епархий Русской Православной Церкви с чудотворной иконой, - отмечают в митрополии.

Постоянное место пребывания иконы – храм во имя иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» деревни Бачурино в Москве. Эта икона славится множеством чудес и исцелений от различных болезней, бесплодия. Также образ помогает в разрешении жизненных проблем и неурядиц.

- Икона уже побывала во многих городах, церквях и монастырях нашего отечества, а также на разных странах, а также континентах — Америке и Австралии. И практически каждый год «Семистрельную» привозят на Алтай, - отмечают в Митрополии.

Где можно посмотреть святыню?

25 августа — Покровский кафедральный собор (г. Барнаул, ул. Никитина, 137);

26 августа — 16.00 — Убытие в Александро-Невский собор (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 221);

27 августа — 10.30 — Убытие в Успенский собор Бийска (г. Барнаул, ул. Советская, 13);

28-30 августа (до 10.30 ч.) – Пантелеймоновский храм г. Белокуриха (г. Барнаул, ул. Дальняя, 18);

30 августа – храмы с. Смоленское и с. Целинное;

31 августа – Вознесенский храм (г. Заринск, ул. Таратынова, 1а);

1-2 сентября – храмы г. Славгорода;

3 сентября – храм с. Михайловское;

4 сентября — 8.00 — Прибытие в храм Иоанна Богослова (г. Барнаул, ул. Шумакова, 25А);

5 сентября — 5.30 — Отбытие в аэропорт.

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