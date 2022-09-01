Ужас и восторг в глазах первоклассников. Фоторепортаж со школьной линейки в Барнауле

Веселый День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 1 сентября, в школы Барнаула пошли 10 тысяч первоклассников. На одной из линеек побывал фотокорреспондент «КП».

Веселый День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Первая школьная линейка, первый звонок и первый в жизни школьный урок – у бывших детсадовцев сегодня много впечатлений. Семилетки не скрывают своих эмоций. Диапазон – от восторга до уныния. Кто-то предвосхищает школьные годы и с интересом ждет уроков, а кто-то, кажется, совсем не рад переменам.

Веселый День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Мама, я боюсь», - говорит первоклассник, которому нужно выйти и рассказать стих. Мать склоняется, что-то шепчет на ухо, он обнимает ее и с улыбкой робко выходит на сцену.

Веселый День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Протяжно прочитав стихотворения о конце беззаботного детства и начале школы, малыши возвращаются на свои места к одноклассникам.

Веселый День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда слово передают почетным гостям мероприятия, первоклашки начинают скучать. Кто-то уже зевает, кому-то гораздо интереснее огромные банты на голове одноклассницы, а другие с восторгом смотрят на одиннадцатиклассников, которые кажутся им уже такими взрослыми.

Веселый День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Веселый День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Оживление наступает под конец линейки. Высокий одиннадцатиклассник садит на плечо русоволосую первоклассницу, она берет в руки колокольчик и, наконец, раздается первый звонок…

Веселый День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

https://www.kp.ru/share/i/12/12684073/wr-960.jpg

Кстати

Всего в этом году в Алтайском крае в школу пошли 30 тысяч первоклассников. Треть из них живет в Барнауле.

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