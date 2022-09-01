Мэр Барнаула пришел на школьную линейку в гимназию, где сам учился

В этом году в 45-ю школу приняли ровно 100 первоклассников Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 1 сентября, в школы Алтайского края пошли 30 тысяч первоклассников. С утра у них прошли торжественные линейки. На одной из них побывал фотограф «КП».

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк пришел на линейку в гимназию №45, чтобы поздравить учеников с началом учебного года. В этом году в школу приняли ровно 100 первоклассников.

– Уважаемые педагоги, работники школ, дорогие родители, бабушки, и, конечно, любимые ученики! Сегодня я очень рад поздравить вас с Днем знаний. Город наш растет, развивается, сегодня за парты сядет 90 тысяч учеников, из них 10 тысяч первоклассников. Желаю вам набраться терпения, уважения к педагогам, уважения к самим знаниям. Всем крепкого здоровья удачи, успехов и всего-всего самого доброго, – сказал глава города.

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Директор гимназии Ольга Гайн в разговоре с«КП» рассказала, что Вячеслав Франк сам учился в гимназии №45, поэтому нередко участвует в мероприятиях школы. Например, в этом мэр году вручал выпускникам аттестаты, а на последнем звонке 11-классники месте с главой города загадывали свое самое заветное желание.

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что в этом году все школьные линейки начались с церемонии поднятия флага и звучания гимна России. С этого года поднимать триколор в школах теперь будут каждый понедельник. Кроме того, каждая учебная неделя будет включать в себя «Разговор о важном». На этом уроке детям будут рассказывать о героях и традициях России, государственных символах, исторических датах.

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

День знаний-2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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