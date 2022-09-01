Родители оценили питание в алтайских школах на 3.8 балла

Участники опроса рассказали, что за два года ситуация с бесплатным горячим питанием в регионе улучшилась Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае родители оценили питание учеников 3-5 классов в школах на 3,8 балла. Опрос провела социологическая группа Russian Field. Рассказываем, что жители региона думают о блюдах в образовательных учреждениях и почему поставили такую оценку

Накануне 1 сентября социологи попросили респондентов поделиться мнением об изменении школьного питания после принятия закона о бесплатной горячей еде. С 2020 года ученики начальной школы (1-4 класс) должны быть обеспечены горячим блюдом и горячим напитком как минимум один раз в день.

Россиян спросили, какие изменения они успели заметить за 2 года, чтобы получить комплексную оценку результатов реформы школьного питания. Опрос проводили среди родителей детей 3-5 классов в 16 субъектах страны, в том числе в Алтайском крае. Всего на вопросы ответил 1251 человек.

– Примерно двое из пяти респондентов считают, что после принятия Федерального закона об организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах в 2020 году ситуация с горячим питанием в школах улучшилась. Почти столько же опрошенных заявили, что ситуация никак не изменилась, – отметили социологи.

Кроме того, 16% участников исследования ответили, что после 2020 года горячее питание стало хуже.

Участники опроса в Алтайском крае рассказали, что за два года ситуация с бесплатным горячим питанием в регионе улучшилась. При этом его качество оценили только на 3,8 балла по пятибалльной шкале. Показатель в среднем по России составляет 3,72 балла.

Самые низки оценки в Алтайском крае получили такие показатели как: самочувствие ребенка после приема пищи, температура еды, разнообразие блюд и график питания.

Чтобы решить проблему, большинство родителей, принявши участие в опросе, предлагают повысить качество продуктов, улучшить разнообразие блюд, улучшить оснащённость столовой, ввести возможность выбора блюд и повысить квалификацию поваров.

Добавим, что в целом половина опрошенных знает о существовании родительского контроля за организацией питания. Среди тех, кто знает о родительском контроле, 21% принимает в нем участие, а 43% не планируют этого делать.

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