Эксперт рассказал, есть ли в Алтайском крае очаги бешенства и чем опасна эта болезнь

Заразиться можно от бродячих животных Фото: Олег УКЛАДОВ

С 2019 года в Алтайском крае зарегистрировали 40 неблагополучных пунктов по бешенству животных. Подробнее об опасностях этой болезни рассказал Владимир Самодуров, начальник управления ветеринарии региона.

Бешенство – острая вирусная болезнь, ее главные переносчики - дикие животные (лисы, волки, ежи, барсуки, еноты и енотовидные собаки, летучие мыши), а также бездомные собаки и кошки. Человек чаще всего заражается при укусе.

– Всего в Алтайском крае с 2019 года по 2022 год зарегистрировали 40 неблагополучных пунктов по бешенству животных (2019 – 20, 2020 – 8, 2021 – 11, 2022 – 1), в том числе по диким животным – 19 (45% от общего количества), сельскохозяйственным – 9 (22,5%), домашним плотоядным – 13 (32,5%), – отметил Владимир Самодуров.

Регион находится в окружении активных природных очагов бешенства, поэтому увеличивается риск заболевания во время возвращения с отдыха на природе, дачных участков, охоты и рыбалки со своими домашними питомцами. Инкубационный период у болезни составляет от 10 дней до 3-4 месяцев, возбудитель может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги).

– Ежегодно с профилактической целью на территории Алтайского края проводится профилактическая вакцинация домашних сельскохозяйственных и плотоядных животных, – пояснил Владимир Самодуров. – На постоянном контроле находится численность популяции лис, при необходимости министерством природных ресурсов и экологии региона проводятся мероприятия по её снижению.

Кроме того, для снижения риска передачи бешенства от диких зверей домашним в регионе с 2019 года проводится иммунизация диких плотоядных животных с помощью специальных приманок. Эта работа уже показала свою эффективность.

– На сегодняшний день на территории Алтайского края нет особо опасных болезней животных. Эпизоотическое благополучие в регионе - результат проведения профилактических мероприятий и лабораторно-диагностических исследований, – подчеркнул начальник управления ветеринарии региона.

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