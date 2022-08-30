Творческие коллективы Славяносербского района ЛНР получили оборудование от депутата Александра Прокопьева Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Накануне местный центр культуры и досуга, а также детская школа искусств получили новое оборудование. Рассказываем, чем живут артисты и почему не мыслят себя без песен.

Не могли не петь

Сейчас коллектив Славяносербска разучивает новую песню «Матушка».

– Матушка-земля, белая березонька, для меня – Святая Русь, для других – занозонька, –поют артисты.

Эти строки как нельзя лучше описывают происходящие на Донбассе события. Действительно, для украинской власти эта территория стала занозой, но для местных – это святая земля, которую они защищают.

Творческие коллективы Славяносербского района ЛНР Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

В последние годы концертов стало меньше. Люди боятся, что во время выступления может прилететь очередной снаряд. За более чем сорокалетнюю историю существования пауза в концертах у народного коллектива «Славяне» была лишь в 2014 году, однако продлилась недолго.

– В 2015 году нас бомбили, но мы не могли не петь: собрали коллектив и работаем в полную силу. Девчата у меня все замечательные. Они просто не мыслят себя без песни, – поделилась Вера Седаш, руководитель коллектива «Славяне».

Славяносербск Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Творчество объединяет

По словам Владислава Васютинского, директора центра культуры и досуга, оборудование не обновлялось 30 лет. Световое и звуковое оборудование славяносербским артистам подарил депутат государственной Думы Александр Прокопьев. Артисты обещают - оборудование простаивать точно не будет!

Сейчас творческие коллективы центра культуры и досуга Славяносербского района готовится к региональному конкурсу.

– Славяносербский центр культуры и досуга приобщает людей к творчеству, помогает развивать их способности. Несмотря на сложность текущей ситуации здесь занимаются взрослые и дети. Наличие коллективов, которым присвоены звания народный и образцовый говорит об успехах и признании. Надеюсь, что новое оборудование поможет коллективам представить свое творчество в наилучшем виде, – подчеркнул Александр Прокопьев, депутат Госдумы.

Мечтают выступить на Алтае

Музыкальные инструменты получила и славяносербская школа искусств. Барабанная установка, гитары, в том числе электро, – это то, чего здесь очень ждали. Новые музыкальные инструменты помогут вывести коллектив на более высокий уровень.

Творческие коллективы Славяносербского района ЛНР Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Один из учеников, Никита Вишняков, уже больше пяти лет занимается в школе искусств. Раньше парень мечтал, чтобы именно музыка стала его основной профессией, но обстоятельства изменили планы. Но даже сейчас, в сложные времена, молодой человек не собирается завязывать с творчеством. Он мечтает создавать свои музыкальные произведения, намерен освоить новую электрогитару. Поможет в этом руководитель ансамбля Владимир Белохмескин, который рассказал о масштабных планах:

– Будем развиваться, привлекать молодежь для участия в ансамбле и давать концерты. Также станем участвовать в мероприятиях районного масштаба.

В будущем коллективы Славяносербского района в знак благодарности хотят дать большой концерт в Алтайском крае. Наверняка эта мечта исполнится, ведь культура объединяет людей и для нее не существует границ.

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