Ради этого мачо уже не одна женщина расставалась с внушительными денежными суммами. Скриншот сюжета ren.tv

Полицейские в Барнауле не могут дождаться на допрос 29-летнего Алексея Суровегина, фигуранта уголовного дела о краже. Весной этого года в полицию обратилась женщина, к которой Суровегин подбивал клинья, а потом сдал в ломбард ее драгоценности. Уголовное дело по этому факту было возбуждено еще в апреле. Между тем, подозреваемый уже раскошеливает жертв в других регионах страны.

Ради этого ушлого мачо уже не одна женщина расставалась с внушительными денежными суммами. Недавние его гастроли приключились в Нижегородской обрасти. В центре громкого скандала оказалась замужняя женщина, мать троих детей. Предпринимательница одолжила молодому любовнику около восьми миллионов рублей. Любопытно, что в этой истории как будто сработал стокгольмский синдром. Женщина сначала добивалась возбуждения уголовного дела, а потом отказалась от обвинений. Муж ее в интервью тележурналистам растерянно заметил, что его жена словно под гипнозом каким-то оказалась.

Подозреваемый Алексей Суровегин. Скриншот сюжета ren.tv

С Анной, как и с другими жертвами, альфонс работал по одной и той же схеме. Представился топ-менеджером, потом «влюбился» с уверениями, что нашел единственную и неповторимую, ну а потом просил деньги на бизнес с клятвенными уверениями отдать все до копейки. Но время шло, а доверчивые жертвы возврата долга так и не получали.

Напомним, что это не единственный альфонс, который орудовал в Барнауле. Денис Голубев на сайте знакомств под никами «Добрыня» и «Воевода», знакомился, как правило, с мамами одиночками за тридцать и начинал свою хитроумную игру.

Подозреваемый Алексей Суровегин. Скриншот сюжета ren.tv

- Этот парень очень хороший психолог, – рассказывала КП одна из его жертв, – Не настаивал при первом знакомстве на интиме. Убеждал, что ему не важна ни внешность, ни ее работа, а важна душевная связь. При этом мог беспокоиться о дочери, предлагая устроить ее через знакомых в тренажерный зал и т.д.

Против Дениса Голубева жертвы, объединившись, так же как и с Суровегиным, пробовали добиться возбуждения уголовного дела. В тот момент он даже перечислил некоторым часть долга, а потом, как и Суровегин, отправился колесить в другие регионы.

Похоже, альфонсы размножаются как грибы, поэтому, женщины, будьте бдительны, прежде чем влезать в долги ради большой и светлой любви.

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