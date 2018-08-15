СЕГОДНЯ 07:50 2018-08-15T08:07:50+03:00

Альфонс «Воевода» стал «Добрыней» и вышел на охоту в Барнауле Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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Дамы, будьте бдительны! 26-летний Денис Голубев, тот самый, что довел до миллионных долгов новосибирских невест, теперь промышляет в Барнауле.

Только за последнюю неделю мы услышали три истории от кинутых им девушек. Сколько еще новых жертв - неясно. В полицию уже поступают заявления, в которых Дениса Голубева обвиняют в мошенничестве и краже. Кстати, нам удалось связаться с самим героем-любовником и услышать его версию событий.

«Рвал подметки на ходу»

Первой в «Комсомолку» обратилась бухгалтер Ася. Молодая женщина тридцати лет рассказала, что месяц назад с ней познакомился мужчина, зарегистрированный на сайте знакомств как «Добрыня», возраст - 80 лет. После короткой переписки «старец» забросил первую удочку и пригласил даму на чашечку кофе. Та не пошла, но Добрыня не отступал.

- Чуть позднее он предложил довезти меня до «Ашана» - в магазине мне нужно было купить подарок дочери. Подъехал на белом «Лексусе» - весь такой спортивный, бородатый, - вспоминает Ася. - Я знала, что его зовут Денис, много о себе он не рассказывал, на вопросы отвечал туманно и вел себя даже несколько грубовато.

Увидев его, Ася решила - не мой типаж. Но Голубев вскоре нарисовался снова:

- Звонит вечером, говорит: «Ой, нет ли у тебя случайно налички? Я брату машину отдал, там сумка с документами. Я со спортзала пришел, поесть нечего дома».

И сердобольная девушка откликнулась. В тот вечер они вместе пошли в магазин, купили «оголодавшему» гречку и сосисок. И тут же молодая женщина попалась еще на один крючок.

- В магазине он проявил себя, как хороший человек, - вспоминает Ася. - На выходе администратор поймал женщину, которая украла пиво. Денис вступился: «Давай отпустим человека!» И ведь уговорил! Потом еще мне предлагал догнать ее, может, чем помочь…

Через пару минут «хороший человек» предложил ей сделать карту в тренажерный зал в три раза дешевле, чем она стоит в реальности, - за 10 500 рублей.

- Подозрений у меня не было, потому что я сама заговорила об этой карте, Голубев просто подхватил тему - быстро сориентировался, на ходу рвал подметки. Сказал, что он тренер в одном из фитнес-клубов, втихушку для своих они делают карты дешевле, - вспоминает девушка.

Это фото Денис Голубев выслал одной из обманутых девушекФото: из личного архива героя(ев) публикации

На следующий день она отдала ему деньги, и Добрыня ускакал в чисто поле. Издалека кормил обещаниями, спрашивал номер карты, но ничего не высылал. И тут девушка наткнулась на фото «тренера» в нашей предыдущей статье про альфонса.

- Может быть, дать понять, что ты прочитала статью в «Комсомолке», и пообещать еще большую популярность? - предложили мы Асе. - Деньги небольшие, может, это и сработает.

Так и вышло. После нескольких дней молчания и полного «игнора» он вдруг объявился.

- Представьте себе, после сообщения: «Мое спокойствие и равнодушное отношение, смотрю, тебя не стимулируют. Готовься тогда Голубев к популярности», он вдруг перевел обратно почти все 9 тысяч рублей! - радостно позвонила Ася.

Причем деньги поступили со счета какой-то Виолетты… Видимо, очередная жертва.

«На интиме не настаивал»

Еще одна жительница Барнаула - Настя отдала альфонсу ноутбук и пять тысяч.

- Мы познакомились с этим парнем в феврале, - рассказала 24-летняя студентка медуниверситета, подрабатывающая медсестрой. - Мне понравилось, что он не настаивал сразу на интиме. Ну и не урод, внешне интересный. Несколько раз сходили с ним в кино, Денис любил ходить в «Пионер», потом он привез меня на квартиру на Ленинском. Я сразу поняла по обстановке, что она съемная.

- Сложно было заподозрить в нем альфонса, - размышляет Настя, - я ведь не дочь богатых родителей, что с меня брать?

Однако нашлось. У бедной Насти Голубев сначала поживился ее старым ноутбуком, попросив якобы на время для работы. Потом занял пять тысяч. Ну а вскоре объявил, что отдал бук в ремонт и по стандартной схеме мошенников стал плавно кормить обещаниями.

Добрыня постоянно висит на сайте знакомств, а при встрече раскручивает влюбившихся в него девушек

Девушка позвонила ему и пообещала новую волну шума, после чего он все вернул ей.- И вот недавно я решила вбить его фамилию в сети и в шоке прочитала статью в «Комсомолке», - изумляется Настя. - Вот это фокусник!

«Знал, чего хочет женщина»

Если у двух предыдущих девушек суммы были относительно небольшие, то у 27-летней Инны, которая позвонила нам 14 августа, ситуация совсем незавидная. Главный бухгалтер частной фирмы влетела на 250 тысяч в кредиты ради Добрыни. Кроме того, он отнес в ломбард ее золотишко.

- Мы также познакомились через сайт знакомств, - рассказывает Инна. - Этот парень очень хороший психолог. Как герой фильма «Чего хотят женщины», он словно бы слышал мысли, знал, что сказать. С первого знакомства говорил, что ему не важна ни внешность девушки, ни ее заработок, что ценна ментальная связь.

Вскоре ловелас за женскими деньгами убедил девушку взять кредит на свое имя для покупки ему рабочего компьютера аж в 200 тысяч рублей!

- Я очень внимательно на работе отношусь к финансам, осторожно, но здесь была какая-то пелена, как у людей, попадающих под гипноз цыган, - изумляется сейчас жертва.

«Добрыня» клялся, что сам будет выплачивать проценты. А когда подходил срок оплаты, появлялись «непредвиденные обстоятельства».

- То он звонил, говорил, что в больницу попал в прединфарктном состоянии, то брату помогал в сложной ситуации, - рассказывает девушка. - Причем, когда я хотела приехать к нему в больницу, говорил, что не пустят. Я стала подозревать, что это все обман, но при этом боялась перестать с ним общаться. Думала, тогда не получу вообще ничего.

Неделю назад Денис Голубев попросился пожить у Инны, объяснив это тяжелой жизненной ситуацией. Девушка зацепилась за этот шанс, чтобы докопаться до истины.

- Когда его не было, я увидела в его сумочке многочисленные кредитные карты на женские имена, - рассказывает собеседница.

Взяв одну из карт, Инна нашла в соцсетях владелицу. И тут жительница Новосибирска в красках рассказала ей про своего бывшего полюбовника и набранные на него кредиты в 180 тысяч рублей, а также про потерю золота, заложенного в ломбард.

В субботу, 11 августа, девушка написала два заявления в полицию Центрального района Барнаула, обвиняя Голубева в мошенничестве и краже золотых украшений.

- Когда Денис узнал, что я написала заявление в полицию, он вновь стал давить на психику, - переживает Ирина. - Грозит, что если его посадят, он покончит с собой.

Альфонс: «Все это из-за газетчиков»

Нам удалось дозвониться и до самого бородатого удальца. Сообщив, что готовим материал о его «подвигах», спросили в лоб:

- Скажите, Денис, вы почему к девушкам так относитесь, «Отпетых мошенников» насмотрелись?

- Я никак не отношусь, - в первую минуту растерялся он.

На следующий вопрос о том, как ему удается так влюблять в себя девушек, что они деньги отдают, Добрыня уже ответил тирадой:

- Да перестаньте вы чепуху говорить - отдают деньги. Вопрос решается со всеми вообще. Все эти ситуации из-за ваших газетчиков. Увидели в интернете, побежали писать заявление - я потерпевшая. Кто потерпевший? Есть выписки, есть чеки, что деньги переводятся. И все эти статьи в интернете будут опровергаться через суд, этим уже занимается юрист.

- Может, исповедуетесь, у какой первой девушки взяли деньги?

- Какую исповедь, вы что, смеетесь что ли? Перестаньте собирать чепуху.

- Вы белый и пушистый, хотите сказать, весь ваш полк невест все долги обратно получит?

- Абсолютно все, все до копейки. А будет статья, будем с вами судиться, я согласия своего на статью не даю!

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