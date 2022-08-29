В день рекомендуется употреблять до 25 граммов орехов. Фото: Герман Архаров

29 августа отмечается Ореховый Спас. В чем польза орехов для организма и почему их необходимо употреблять для профилактики раковых заболеваний, рассказала врач-диетолог Алтайского краевого онкодиспансера Оксана Галкина.

В чем польза семян и орехов?

– Орехи и семечки чрезвычайно полезны и обязательно должны быть включены в рацион онкологических пациентов, – рассказывает врач. – Важно употреблять их в чистом виде – не солеными и не подслащеными. Соль повышает кровяное давление, а сахар обеспечивает дополнительные калории.

Орехи полезны для профилактики онкозаболеваний и борьбы с ними благодаря содержанию в них полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые выступают основным строительным материалом для клеточных оболочек, защищают их от повреждений и активизируют иммунитет. Помимо этого, в орехах есть антиоксиданты, которые блокируют воспалительные процессы. Также в составе присутствуют белки, клетчатка, витамины и микроэлементы.

Безопасная суточная норма орехов и семечек

В день рекомендуется употреблять до 25 граммов орехов. Именно такой объем считается безопасным для здоровья.

– Орехи и семечки достаточно калорийный продукт. А семена подсолнечника к тому же имеют повышенный гликемический индекс. Злоупотребление орехами и семечками может спровоцировать увеличение веса и проблемы с пищеварением, такие как тошнота, вздутие, нарушение оттока желчи, боль в правом подреберье и аллергические реакции, – поясняет диетолог.

25 граммов орехов, это примерно:

- 8 штук грецких орехов;

- 17 штук миндаля;

- 25 фисташек;

- 33 штуки арахиса;

- 1 чайная ложка семян льна или кунжута;

- ¼ стакана тыквенных семечек и семян подсолнечника.

Рецепт полезного салата от диетолога с тыквенными семечками:

-3 помидора – нарезать дольками толщиной 0,5 см;

- ½ луковицы – тонко полукольцами;

- 300 граммов брынзы нарезать кубиками;

- пучок рукколы или другого салата – крупно порвать;

- 30 граммов тыквенных семечек прогреть на сковороде, но не жарить;

- для заправки – масло подсолнечное, нерафинированное 2-3 ст. ложки.

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