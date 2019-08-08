Дешевые очки и татуировки: что провоцирует рак глаз и как он лечится

Николай Гросс не один десяток лет проработал механизатором на полях родного Табунского района под палящим солнцем Кулундинской степи. Несколько лет назад заметил, что на веке под правым глазом начала расти какая-то шишка. Не болела, не чесалась, не кровила – вообще никак себя не проявляла. «Росла потихоньку» - вот, собственно, и вся симптоматика.

«Жировик» - поставил себе диагноз мужчина, уделив этому факту внимания не больше, чем надоедливому слепню в разгар страды. Однако через пару лет шишку удалил в районной больнице – глаз все-таки. А через некоторое время та снова начала расти. Так Николай Гросс попал к онкологам краевого онкодиспансера «Надежда» и узнал, что никакой у него не жировик, а базально-клеточный рак кожи нижнего века.

В конце июля Николаю Гроссу сделали операцию – удалили опухоль и провели лоскутную пластику на прооперированном участке кожи. Сейчас он уже выписался из клиники и отправился в родной Табунский район. Правда, трудиться ему теперь придется в щадящем режиме - работа под палящим солнцем, без защитных средств категорически противопоказана. Но врачи говорят, что оно того стоит: прогнозы у Николая Николаевича обнадеживают, так как пролечили его радикально.

Прогнозы у Николая Гросса обнадеживают, так как пролечили его радикальноФото: Юлия КОРЧАГИНА

Рак глаза - заболевание довольно редкое, что, отнюдь, не делает его менее опасным. О злокачественных патологиях глаз в день Всемирного дня офтальмолога (отмечается 8 августа) «Комсомолке» рассказал заведующий отделением опухолей головы и шеи Алтайского краевого онкологического диспансера Григорий Гликенфрейд.

- Как часто встречается рак глаза в Алтайском крае?

- К сожалению, отдельная статистика по данной патологии в регионах не ведется. Общероссийские данные собираются и анализируются тремя ведущими офтальмологическими центрами страны – НИИ «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова, Московским НИИ глазных болезней им. Гельмгольца и Офтальмологической клинической больницей (филиал № 1 ГКБ им. С.П. Боткина). Но в целом могу сказать, что в структуре онкозаболеваемости опухоли глаза составляют примерно 3,5-4% процента. Если говорить об Алтайском крае, то это не больше 30-40 пациентов в год.

- Какие виды рака глаза бывают? Какие из них наиболее опасны?

- Выделяют три вида злокачественных опухолей глаз. Опухоли защитного аппарата - веки, конъюнктива, роговица, слезоотводящие пути. Они занимают до 70% всей онкопатологии глаз. При этом в нашем диспансере на практике мы встречаем в основном опухоли кожи века - базально-клеточные карциномы. Гораздо реже встречаются злокачественные опухоли конъюктивы и слезного мешочка, буквально у 1-2 жителей Алтайского края в год.

Злокачественные патологии собственно глазного яблока (внутриглазные опухоли) составляют примерно 20% всех злокачественных новообразований глаз. Самая частая – меланома сосудистой оболочки. Онкопатологии радужки встречаются крайне редко. А вот самый распространенный вид внутриглазных новообразований у детей до 6 лет – ретинобластома. Как правило, пациенты с патологиями глазного яблока отправляются на высокотехнологичное лечение по квотам в федеральные офтальмологические центры. У нас в регионе возможно только удаление глазного яблока, что оправдано лишь в запущенных случая. Третий вид – опухоли орбит. В общем объеме на них приходится не более 10% всех случаев рака глаз.

- Какие факторы способствуют развитию заболевания?

- Самая главная причина - это ультрафиолетовое излучение, частое и длительное пребывание на солнце без специальных средств защиты. Если на очках нет специального покрытия с УФ-фильтрами, то человек вполне может получить ожог оболочек глаза, на фоне которого чаще всего и развивается онкопатология. Так что не стоит экономить на собственном здоровье и покупать дешевые контрафактные солнцезащитные очки.

Еще один провоцирующий фактор - это хроническая травма глаза. Например, есть люди, которые любят тереть глаза. Иногда это становится вредной привычкой. Неправильно подобранные под анатомию лица очки также могут стать причиной хронического травмирования глаз.

- Значит и контактные линзы тоже опасны?

- Как это ни странно, но как раз наоборот. Сейчас используют мягкие контактные линзы и чтобы травмировать ими глаза нужно очень постараться.

- Татуирование глазного яблока может провоцировать рак глаз?

- Глаз – это довольно хрупкий орган, с тонким внутренним устройством. Чем больше мы его травмируем физически – а, тем более, если внутрь вводится некое красящее вещество, которое априори является химическим агентом, - тем больше мы увеличиваем риск развития рака. Я совершенно не удивлюсь, если через несколько лет к нам активно пойдут такие пациенты.

- А долгая работа за компьютером, увлечение электронными гаджетами опасны?

- С точки зрения снижения зрения – однозначно, а вот в призме нашей темы - не думаю. Тут, кстати, как раз наоборот: не снижение зрения приводит к раку, а при злокачественных патологиях глаза частым симптомом могут быть различные нарушения зрительной функции. Например, выпадение полей зрения, когда человек видел все объекты и справа, и слева и вдруг с какой-то одной стороны появляется туман или пустота. При таких серьезных «звоночках» нужно обязательно идти к офтальмологу, чтобы он осмотрел глаза с помощью специальной аппаратуры.

Онкоцентр "Надежда"Фото: Олег УКЛАДОВ

- Какие еще симптомы могут говорить о наличии злокачественной патологии глаз?

- Если речь идет о патологиях кожи век, то любая шишечка или уплотнение – повод обратиться к врачу, особенно если она имеет широкое основание, характерный жемчужный блеск и не проходит больше месяца. Не нужно ставить себе диагнозов типа «жировик» или «ячмень». Во-первых, только специалист способен определить, доброкачественное это новообразование или злокачественное. А во-вторых, любое доброкачественное новообразование может (не обязательно, но может!) переродиться в рак! Вовремя обнаруженный и пролеченный базально-клеточный рак это практически всегда благоприятный исход для пациента. Помните об этом!

А вот меланома сосудистой оболочки довольно долго протекает бессимптомно – в этом и заключается ее коварство. Выпадение полей зрения – это, как правило, уже запущенный процесс, при котором даже удаление глаза не всегда может спасти пациента от смертельного исхода.

Поэтому людям с так называемым кельтским или нордическим типом (светлая веснушчатая кожа, голубые глаза, светлые волосы) после 40 лет ежегодно нужно посещать не только дерматолога, но и офтальмолога. То же самое касается и кровных родственников пациентов, у которых была меланома.

- В какие органы чаще всего дает метастазы рак глаз?

- Базально-клеточные карциномы не метастазируют вообще. Этим и обусловлены хорошие прогнозы для таких пациентов, особенно если патология обнаружена на ранних стадиях.

Другое дело меланома сосудистой оболочки: этот орган хорошо кровоснабжается, поэтому вероятность попадания злокачественных клеток в кровоток довольно большая. Часто и очень агрессивно меланома сетчатки метастазирует в печень. Но при этом если через 2-3 года метастазы не появляются, то риск их возникновения в дальнейшем снижается практически до минимума.

- Какими методами лечится рак глаза?

- Основной метод лечения – хирургический. Если процесс распространенный, то может потребоваться последующая лучевая терапия. Химиотерапия при злокачественных новообразованиях, как правило, используется только в запущенных случаях, когда речь идет не о выздоровлении, а о паллиативной помощи.

- Лучевая терапия может лишить зрения?

- Это глупости. Современное оборудование и технологии позволяют производить локальную настройку облучения, убивающего исключительно опухоль кожи, а специальные пластины защищают сам глаз. А вот если идет речь о меланоме сосудистой оболочки, которую лечат в федеральных центрах, то здесь лучевая терапия как раз таки является щадящим методом в отличие от хирургического лечения.

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