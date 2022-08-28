Про душ, безобразный фонтан и смену власти. Над чем шутил мэр Барнаула Франк и что критиковал

Глава города принял участие в заседании дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники администрации Барнаула и журналисты отмечают, что мэр Вячеслав Франк отличается от многих других политиков хорошим чувством юмора и остроумием. Про таких говорят: за словом в карман не полезет. Не без шуток прошла и очередная встреча дискуссионного клуба в СМГ, в которой глава города принял участие.

Про будущего мэра Барнаула

На встречу клуба «Точка» Вячеслав Франк пришел с командой замов. Большинству из них нет и 40 лет. В связи с этим главный редактора ИА «Банкфакс» Виктория Крахмалева задала Вячеславу Генриховичу вопрос о том, как он относится к молодым политикам.

Крахмалева: Я не исключу, что тут (среди замов – прим. ред) сидит будущий мэр Барнаула…

Франк (прерывает возмущенно): Подождите, я ухожу?!

Крахмалева: Ну, вы же не собираетесь быть здесь всегда!

Франк: Собираюсь!

Крахмалева: Всегда кто-то приходит на смену, и я не всегда буду главным редактором

Франк (ехидно): Это да…

Про поросль и зоозащитников

В тему о благоустройстве парков Франк поиронизировал на тему того, как иногда сложно учесть интересы всех:

– Как-то идем по парку Изумрудному. Женщина бежит – у нее проблема «Белки, белки, что будем делать с белками?!». Шаг в сторону - бежит орнитолог: «Тут гнезда когда-то были, что будем сделать с гнездами?». Я думаю, может быть вообще ничего и не делать? Останется поросль, будут гнезда и куда-то прибегут белки…

Про дураков и дороги

– Что самое тяжелое для каждого мэра? Это запустить в городе отопление и пережить зиму. Это самое важное для него. Сети у нас достаточно состаренные, износ порядка 70%. Что-то мы делаем, но не успеваем догнать. Мы стареем в сетевом хозяйстве быстрее, чем восстанавливаем. Может быть надо меньше тратить деньги на дороги, а больше направлять в сетевое хозяйство. Конечно, когда меняешь трубы в земле, их не видно. Но где-то надо потерпеть, сохранить «традиции» Российской Федерации, где по традиции две проблемы – дураки и дороги.

О своей «неприятной» должности

Говоря о проблеме зеленых зон в Барнауле:

– Скажу вещь не совсем приятную, но должность у меня такая. Социология, говорит о том, что зеленые зоны в Барнауле – не самая актуальная проблема.

О том, где купается мэр

Франк: Мне кажется, что у нас очень мало пространств, где можно было бы покупаться, поплавать. Абсолютно недостойный пляж сегодня. Не соответствует столичному городу, подтапливается. Это не городской пляж, а так…

Ведущий: а вы где купаетесь?

Франк: Я в душе. Иногда гребу даже. Ну, один раз за лето в Оби купался.

Об уродливом фонтане

Не стесняется мэр и в критике. На вопрос о презентабельности вида площади Сахарова для празднования Дня города, Франк сказал:

– Я не считал никогда, что наши баки и сама по себе площадь Сахарова – это что-то презентабельное. Безобразный абсолютно фонтан, который должен быть украшением театра имени В.М Шукшина, а там торчат эти трубы еще с 60-х… безобразные.

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