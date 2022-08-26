«Город спорта» и пешеходный Ленинский. Мэр Барнаула поделился мечтами о будущем краевой столицы

Вячеслав Франк представляет себе, что в перспективе Ленинский проспект можно было бы превратить в пешеходную зону Фото: Олег УКЛАДОВ

«Город искусства» и «город спорта» – таким мэр Барнаула Вячеслав Франк видит будущее краевой столицы. Об этом глава рассказал на очередной встрече дискуссионного клуба «Точка зрения» в Сибирской медиагруппе.

– Нефти мы не найдем, угля мы не найдем. Наверное, Барнаул – это город спорта. Это уютный комфортный, красивый город. Может быть, это город, искусства, театров. У нас большие корни, связанные с Василием Шукшиным, а также со многими другими нашими заслуженными актерами, писателями, поэтами, – поделился мыслями Франк.

Мэр отметил, что в городе можно было бы развивать экскурсионное направление, совершенствовать планетарий, институт им. Лисавенко, а также запускать новые образовательные проекты.

Говоря о том, что в Алтайском крае наблюдается отток населения, мэр порассуждал:

– Миграционные процессы были и будут. Так устроен мир. Барнаулец будет переезжать в Москву. Петербург. И это нормально, это правильно, там есть развитие. Но это не для всех. Не каждый молодой человек видит себя в Москве. Там совсем другой ритм. Я думаю, что и наш город достаточно самодостаточен.

По словам мэра, Барнаул – вовсе не маленький, как считают некоторые. С населением 692 тысячи среди 1155 городов России краевая столица занимает 26 место.

Что касается экономики, то, по мнению главы города, Барнаул должен найти свое место в перерабатывающей промышленности, и это необходимо отразить в генплане.

А в плане городской среды Вячеслав Франк представляет себе, что в перспективе Ленинский проспект можно было бы превратить в пешеходную зону.

– Я думаю, год-два и мы начнем Ленинский закрывать. Условно, отсечем от гостиницы «Алтай» и на выходные дни это будет пешеходная зона. Вот так я вижу Ленинский проспект для себя — он будет пешеходным в разумном пределе, — отметил Франк.

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