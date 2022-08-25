Куда будет расширяться Барнаул: правый берег Оби или в сторону аэропорта?

В настоящее время для Барнаула разрабатывается новый генеральный план. Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время для Барнаула разрабатывается новый генеральный план. Его модернизацией занимается московский институт «Гипрогор». На данный момент дорабатывается документация территориального планирования, а сам проект проходит детальное обсуждение с экспертным сообществом.

Генплан как стратегический документ

Как отметил на очередном заседании клуба «Точка зрения» в Сибирской медиагруппе мэр Барнаула Вячеслав Франк, важно, что в генплане должна быть отражена комплексная программа развития города.

– Обычно генплан ассоциируется только со строительством, земельными участками, зональностью. Но это мелко, чтобы говорить о генплане развития города. В новом генплане мы должны увидеть, каким будет Барнаул. Конечно, драйвер – это строительство. Если строители не будут строить, никто не протянет сети, не появятся дороги, не будет озеленения и благоустройства, – сказал Франк.

Вячеслав Франк отметил, что в генплане должна быть отражена комплексная программа развития города. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мнение мэра разделил и замглавы города по строительству Андрей Федоров, отметив, что «генплан – это градостроительный документ стратегического характера».

– И он не может быть рассчитан менее чем на 20 лет. В сегодняшнем генплане мы постарались уйти от ошибок, которые совершали ранее, –отметил Андрей Федоров. - В обсуждении генплана участвуют представители власти, местного самоуправления, специалисты из области архитектуры, строительства и т.д. Пока что экспертное сообщество приняло не все предложенные пункты, поэтому институт дорабатывает документацию территориального планирования.

По словам Андрея Федорова, в новом генплане предлагается расширять городской округ в сторону аэропорта и правого берега Оби Фото: Олег УКЛАДОВ

Застройка на правом берегу Оби

По словам Федорова, в новом генплане предлагается расширять городской округ в сторону аэропорта и правого берега Оби. При этом почетный строитель России, генеральный директор ГК «Союз» Владимир Отмашкин отметил, что у каждого из предложенных направлений есть свои сложности. В частности, для застройки правого берега Оби, потребуются очень большие вложения.

– Учитывая то, что в последнее время Обь поднимается выше, нежели в предыдущие годы, объемы вложений надо увеличивать и значительно. Я уже не говорю об инженерной инфраструктуре, которой там практически нет, – считает Отмашкин.

Перенести аэропорт и застроить черноземы

С расширением города в сторону аэропорта тоже не все так просто. Владимир Отмашкин не сомневается, что рано или поздно барнаульскую воздушную гавань придется перенести в другое место, так как «аэропорт просто не дает развиваться в том направлении», накрывая приаэродромными зонами весь город. Кроме того, в продвижении застройки Барнаула в северную часть города эксперт отметил еще один важный нюанс:

- Это движение на золотой фонд Алтайского края, на пахотные земли, черноземы, - говорит Отмашкин. По его словам, перевод земли сельскохозяйственного назначения под застройку – довольно спорное решение. - Мы надеемся на то, что в процессе разработки генплана специалисты, которые этим занимаются, математически докажут, куда нам идти.

Владимир Отмашкин не сомневается, что рано или поздно барнаульскую воздушную гавань придется перенести в другое место Фото: Олег УКЛАДОВ

А что свободно внутри города?

По словам замглавы Барнаула Андрея Федорова, сейчас строители активно осваивают участки и внутри города. Среди перспективных территорий он назвал улицу Советской Армии, а также район Потока, где сейчас сносятся аварийные дома и освобождается место под новостройки. Также планируется застраивать квартал 2012 (за ТЦ «Метро») и нагорную часть Барнаула.

Окончательные сроки принятия генплана городские власти не называют. По словам Федорова, институт планировал сдать свою работу до конца 2022 года, но проект должен пройти еще общественные обсуждения.

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