Как чудотворная икона на Алтае изменила судьбу семьи бизнесменов

Крестный ход в Коробейниково Фото: Олег УКЛАДОВ

В июле на Алтае завершился Крестный ход к Казанской иконе Божьей Матери в село Коробейниково. Под звон колоколов в село вошли сотни православных паломников, прошедших с молитвой более 200 километров.

По традиции во дворе одного скромного домика с синими наличниками паломников ждала бесплатная вкусная трапеза. Щи, рассыпчатая картошка с малосольным огурчиком и селедочкой, чай с брусничным пирогом. Желающим можно было угоститься и деревенским молоком - оно в Коробейниково особенно вкусное, на столах к чаю стояли плошки с вареньем и медом.

На моих глазах несколько человек пытались вручить хозяйке, бескорыстно угощающей путников, пожертвования на продукты, но та отказывалась вежливо и категорично: «Лучше отдайте в храм. Это для меня не торговля».

Вот уже несколько лет Мария (имя изменено по ее просьбе) приезжает на Алтай из другого региона, чтобы выполнить послушание. В беседе с корреспондентом «КП» женщина рассказала о том, как вера в Бога кардинально изменила их с мужем жизнь и спасла от неизлечимой болезни внука.

«Ты убийца»

- К покаянию я пришла не сразу, – поделилась Мария. - Однажды пришел момент, когда мы с мужем поняли, что мирское зарабатывание денег (был успешный строительный бизнес) нас уже не интересует. Супруг первый пришел к вере, а у меня, несмотря на то, что одна прабабушка в церковном хоре пела, а другая на территории бывшего храма похоронена, прадед был старостой храма, не сразу это получилось, хотя всегда носила крестик и в храм заходила… Однажды спросила мужа: «С чего начать?», тот посоветовал обратиться с этим вопросом к Богу.

И Мария открыла Библию в поисках ответа.

- И вдруг из церковной книги выпадает типографский листок со словами: «Ты убийца - ты сделала аборт» и ниже фотография ребеночка с объяснением, что уже во чреве есть душа. А я действительно прерывала беременность, и не было к тому времени раскаяния,- взволнованно вспоминает женщина.

После этого переживания она решилась прийти на первую в своей жизни исповедь.

- Покаялась, но истинное сердечное покаяние принесла только через пять лет, до этого не понимала, насколько греховна жизнь моя, - со вздохом поделилась собеседница.

Запах полыни

В 2003 году супруги, оставив бизнес в другом регионе, приехали на Алтай.

- Муж сначала увидел по телевизору передачу про монастырь Коробейниковский и всей душой потянулся, - рассказывает Мария. - Вскоре поехал туда, стал экономом монастыря, который тогда нуждался в помощи грамотных специалистов, потом приобрел домик и стал уговаривать меня переселиться. Я тогда только воцерковлялась, спросила: «Что тебе это Коробейниково далось?».

«Я не могу передать тебе запах здешней полыни по телефону», - ответил он.

К знаменитой иконе Мария пришла Крестным ходом.

-В Барнауле меня встретили прихожане храма Николая Чудотворца, одна из женщин подарила брошюрку с изображением Коробейниковской Божьей Матери. Взглянув на нее, я замерла, образ меня поразил, навсегда поселился в сердце, - эмоционально вспоминает собеседница.

Решение о переезде было не таким легким.

- Дети не сразу поняли, один из сыновей был вообще категорически против,- вспоминает Мария. - Я переживала, взмолилась: «Господи, что делать?». И вдруг утром в комнате у меня почти все иконы замироточили, и первой вырезка из журнала: «Алтайская миссия» с изображением Коробейниковской иконы. Людям неверующим в это трудно поверить, но представьте себе, незадолго до этого я молилась, говорила «где-то иконы мироточат, вот бы посмотреть», конечно, думала, если и замироточат, то не у нас, тем более не вырезка из журнала», а тут почти все были покрыты миро и в комнате был разлит удивительный аромат. Это было ответом и напутствием и вскоре все уладилось само собой, сын успокоился, принял наш выбор.

«Дочь, корми людей»

Хлебосольство и желание угостить людей Марии передалось от матери Елизаветы.

- Мама перенесла голод во время войны, а потом всю жизнь кормила детей из бедных семей, пожилых людей, - вспоминает Мария. – Удивительная она была, милосердная. Утром уходила в магазин, приносила огромную сумку, которая к вечеру была пуста. Дети караулили ее, даже к нам домой забегали, чтобы покушать. Умерла мама в двухтысячном году в Медовый Спас. Она мне всегда говорила: «Корми людей».

После покаяния и материнского наказа просто угощать гостей Марии стало мало.

- В Коробейниково мы жили натуральным хозяйством, на столе было всегда молочное и мясное, - вспоминает хлебосольная женщина. - Но крестоходцев не хватало силы всех накормить. И однажды я, помолившись, положила желание на сердце: «Господи, мне бы накормить Крестный ход пирогами».

Божий Промысл порой удивительный.

- Вышло так¸ что я случайно сожгла деньги чужие и надо было их отдавать как-то, – вспоминает Мария. - Мужу пришла идея попробовать нашим православным в Иркутске предложить мед алтайский. Когда привезла, мед очень понравился. Благословились у настоятеля монастыря, отца Романа. И все получилось с Божьей помощью. Местные пасечники давали нам его под реализацию, мы этот замечательный мед продавали по меньшей цене, чем рыночная. Деньги, которые сгорели, мы возвратили, но люди мед просили еще. Я понимала, что этот доход не наш, его нужно использовать на нужды людей.

Так они с мужем и распорядились. По благословению духовников супруги, вернувшись в свой регион, сделали к дому пристрой, в котором обустроили временный приют, для людей оказавшихся без дома и еды.

- Кто то документы потерял, кто-то жилье. Наше дело было накормить, обогреть, одеть, показать дорогу в храм, а дальше их выбор,- рассказывает благотворительница. - Люди приходили сложные со своими привычками, но некоторые меняли жизнь, было. На оставшиеся «медовые» деньги, которые скапливаются до лета, мы уже могли накормить паломников, которые приходят в Коробейниково.

С каждым годом количество продуктов для трапезы паломников увеличивается.

- Народу все больше приходит, мы только радуемся,- улыбается Мария.-Пироги нынче заказывали у Усть- Калманских мастериц, в следующем году надо будет больше штук на пятьсот их заказать. Слава Богу, и помощницы находятся, которые на кухне мне помогают. Некоторые близкие мне люди добавляют на пироги. Большая благодарность Валерию и Александру из Коробейниково, которые способствует приему паломников в нашем доме, а Валерий еще и круглогодично охраняет жилье.

Чудесное исцеление внука

Икона Казанской Божьей Матери для Марии живая.

- Не могу подходить к ней без слез. Приближаясь на коленях, прошу спасения и чтобы дети и внуки пришли к вере, - рассказывает она.

Внуки, по словам Марии, 14 лет подряд проводили лето в Коробейниково и ходили туда Крестным ходом.

- Сейчас они отошли, просто захожане в церковь, а не прихожане, но фундамент у них крепкий, - говорит бабушка. – Значит надо, чтобы по своему опыту к Богу пришли, а не по нашему.

Один из ее внуков болел редкой болезнью, считающейся неизлечимой.

- У Илюши был синдром Кавасаки, и он чуть не умер,- рассказывает женщина.- Дважды возила его умирающего с высокой температурой в Усть-Пристань. При этом заболевании густая кровь затрудняет работу сердца. Но мы верили в исцеление и каждый день причащали его в Коробейниковском храме, спасибо батюшкам. Я говорила «Господи, если он каждый день будет причащаться твоими Телом и Кровью, неужели не исцелится». И Илюша полностью выздоровел, слава Богу. Сейчас ему 18 лет живет в Москве. Очень ласковый мальчик, да и все они, и дети, и внуки у меня хорошие. Верю, мои родные сами придут к вере, навязывать ничего не нужно. В праздник Коробейниковской иконы Божьей Матери внучка звонила, поздравляла. Я ее пригласила: «Приехала бы, вспомнила свою Любимочку (она Коробейниковскую икону в детстве так называла) и внучка Лиза ответила: «А я ее никогда и не забывала».

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