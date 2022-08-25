В Барнауле за 2,5 млн рублей продают отреставрированный оранжевый ГАЗ-69

ГАЗ-69. Скриншот объявления на drom.ru

В Барнауле продают отреставрированный оранжевый ГАЗ-69, выпущенный в 1954 году. Стоимость - почти 2,5 млн рублей. Машину можно назвать трансформером, так как некоторые установленные в ней запчасти принадлежат другим автомобилям. Объявление о продаже опубликовано на сайте drom.ru.

Как пишет автор объявления, автомобиль – его проект, работа над которым шла несколько лет. Завершена реставрация в 2017 году. Владелец машины, можно сказать, перебрал ее и усовершенствовал.

Так, например, в машине установлена ходовая часть и трансмиссия, двигатель от более новенького УАЗа. Вакуумный усилитель тормозов поставлен от ТЛК-80, а гидроусилитель руля от Волги. Также владелец заменил коробку передач, установил дисковые передние тормоза. Кроме того, хозяин машины расширил колесные арки и изменил форму дверей.

Отметим, что в машине кожаные сиденья. Автомобиль выкрашен в оранжевый цвет. Пробег небольшой – примерно тысяча километров. Руль – правый.

Хозяин ГАЗа готов отправить свой «проект» в любой город, который входит в Таможенный Союз. Также владелец готов обменять машину на новую иномарку или на авто с небольшим пробегом.

- Просто бомба! Дешевле не отдавай, лучше себе оставь! – пишут в комментариях потенциальные покупатели.

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