Фото Шатунова и камешек из речки: необычные вещи, которые жители Алтая продают за миллионы

Талисман. Скриншот объявления на Avito

Автографы Юрия Шатунова, талисман для счастливой семейной жизни и коллекция календарей! «Комсомолка» сделала подборку необычных предметов, за которые жители Алтайского края просят миллионы.

Талисман для счастливой семейной жизни

Мечтаете об идиллии в семье? Чтобы друг друга с полуслова понимать? Тогда обратите внимание на объявление в Локтевском районе, где продают талисман для счастливой семейной жизни. Цена вопроса – 9,1 млн рублей. «Уникальный» камень в форме сердца якобы нашли в горной алтайской реке.

Поклонникам Шатунова

В июле умер известный российский певец, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. В Барнауле сразу появились те, кто захотел подороже продать сувенирную продукцию, связанную с кумиром. Например, на Avito за один миллион рублей хотят пристроить диск с автографом Шатунова, а за 150 тысяч рублей – фотографию, которую подписал певец.

Диск с автографом. Скриншот объявления на Avito

Фотография с автографом. Скриншот объявления на Avito

Портрет вождя пролетариата

В Барнауле продают почти за один миллион портрет вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Картина выполнена маслом и требует реставрации. Ее нарисовал якобы известный художник, но имя его не уточняется.

Портрет. Скриншот объявления на Avito

- Коллекционное издание, картина писалась для первого секретаря горкома города Барнаул в 1919 году. Отправить за границу не получится - это национальное достояние СССР, - пишет автор объявления.

Скульптуры для ценителей соцреализма

На продажу в краевой столице выставлены две скульптуры периода соцреализма – «Девушка с веслом» и «Лето».

Со слов автора объявления, скульптура «Девушка с веслом» - работа известного советского и российского творца Михаила Переяславца. Ее цена – 15 млн рублей.

Скульптура. Скриншот объявления на Avito

- Подпись, дата и знак «Динамо» отлиты вместе со скульптурой. Высота 2 метра 95 см. После Олимпиады 1980 года Михаил Переяславец отлил серию скульптур спортсменов, многие из которых находятся в Третьяковской галерее, - написано в объявлении.

Бронзовая скульптура «Лето» была отлита в 1952 году, ее высота 168 сантиметров. За скульптуру просят 12,8 млн рублей. Ее автор якобы известный скульптор Гавриил Шульц. Аналогичная работа, как отмечает автор объявления, есть в Третьяковской галерее.

Коллекция календарей

А в Барнауле продают внушительную коллекцию карманных календарей. В нее входит 780 штук за временной промежуток с 1973 по 2015 год. Стоимость всей коллекции – один миллион рублей.

Коллекция календарей. Скриншот объявления на Avito

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