Замглавы Барнаула рассказал о новой схеме общественного транспорта и «наземном метро»

За прошлый год за счет конкурсных процедур по нерегулируемым маршрутам обновили 60 единиц транспорта Фото: Олег УКЛАДОВ

Порядка 4 млрд рублей бюджетных средств потребуется для обновления подвижного состава в Барнауле и внедрения новой схемы общественного транспорта. Об этом сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев на заседании дискуссионного клуба «Точка зрения», который состоялся в Сибирской медиагруппе 24 августа.

В СМГ прошло очередное заседание дискуссионного клуба "Точка зрения" Фото: Олег УКЛАДОВ

Автобусы перейдут «под крыло» мэрии?

По словам спикера, если раньше общественный транспорт был, в большей степени, вопросом бизнеса, то сейчас на повестке стоит идея создания муниципального автобусного предприятия.

- Бизнес позволял сдерживать тарифы, обновлять подвижной состав и платить заработную плату. Но сегодня ситуация немного изменилась. Мы видим определенные ухудшения, – отметил замглавы. – Полное обновление подвижного состава и запуск новой схемы требует дополнительное вливание порядка 4 млрд рублей бюджетных средств. На сегодня из городского бюджета на общественный транспорт мы тратим порядка 400 млн рублей, два год назад эта цифра составлял 250-300 млн.

Новые автобусы и трамваи

– За прошлый год за счет конкурсных процедур по нерегулируемым маршрутам мы обновили 60 единиц. Что касается муниципальных предприятий, то капитальный ремонт трамваев начали еще три года назад. На сегодняшний отремонтировано 10 вагонов, в этом году завершится ремонт еще четырех, – рассказал Антон Шеломенцев.

Ранее правительство Алтайского края выделило 1 млрд рублей для обновления электротранспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Для краевой столицы планировалось закупить 11 новых трамваев, но конкурс не состоялся, так как не заявился ни один поставщик. Тендер планируют объявить повторно.

Замглавы Барнаула по транспорту Антон Шеломенцев принял участие в заседании дискусионного клуба "Точка зрения" Фото: Олег УКЛАДОВ

По Павловскому тракту запустят трамваи?

Напомним, в 2021 году в Барнауле начали создавать новую комплексную схему общественного транспорта. Она должна решить проблему транспортной доступности в новых микрорайонах. При этом акцент в перевозках сделан на автобусах большой вместимости и электротранспорте.

По словам Шеломенцева, схема на сегодняшний день в целом уже разработана и одобрена экспертным сообществом. Она подразумевает серьезные изменения в маршрутной сети.

– Стратегически важный вопрос – сохранение работы нашего Горэлетктротранса и поддержание его работы не только как единственного муниципального перевозчика, но и как перспективного направления в стране. Это и удобно, и экологично, не зря же трамваи называют «наземным метро», – отметил Шеломенцев.

Спикер также рассказал об идее запуска трамваев по Павловскому тракту для разгрузки магистрали:

– Идея перспективная, она закладывается в генпан. Но стоимость 1 км трамвайных путей составляет 100 млн рублей. К тому же это неизбежно связано с реконструкций улицы и необходимостью сноса здания в районе Советской Армии. Однако это все же большой глобальный вопрос, важный для города, – сказал чиновник.

Замглавы по транспорту подчеркнул, что новую транспортную схему не внедрят, пока не закончится реконструкция путепровода на проспекте Ленина. Ремонт моста планируют завершить к концу 2023 года.

Только цифры

Транспорт Барнаула – это:

- 81 маршрут. 60 из них – автобусные, работающие по регулируемым тарифам (субсидируются из бюджета города) и 21 – по нерегулируемым тарифам;

- 250 тысяч поездок ежедневно. В среднем общественным транспортом пользуются 125-170 тысяч горожан.

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