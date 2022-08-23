Карпаччо из марала и профитроли: правительство Республики Алтай заказало еды на полмиллиона рублей

Мясные блюда предложат в тушеном, жареном или запеченном виде Фото: Олег УКЛАДОВ

Щедрое правительство Республики Алтай позаботилось о своих официальных гостях. Чиновники не поскупились и заказали для них поистине королевское меню. На еду по-барски выделили аж 550 тыс. бюджетных денег. Одному человеку в сутки полагается столько блюд, что их вряд ли осилит даже самый голодный гость.

Правительство заключило контракт на поставку блюд с Центром лечебного и профилактического питания. Однако питание на лечебное явно не тянет. В центре разработали целых три меню (фото опубликованы на сайте mash.ru) на одни сутки - на случай официального приема, переговоров и обычное. В первом насчитывается 24 (!) позиции, в двух других – по 18.

Итак, одного гостя, который будет участвовать в важных переговорах, в течение дня будут потчевать: бутербродами с красной икрой или рыбой, профитролями, рулетами из баклажанов, нарезками из копченого мяса маралов и карпаччо из этого же мяса, круассанами, мини-пирожками, мини-блинчиками (с индейкой, семгой, красной икрой), канапе из печени. На десерт: конфеты, мед, орехи и разнообразные напитки.

Если гость посетит официальный прием, то от изобилия блюд у него просто разбегутся глаза. Официанты преподнесут два вида рыбного ассорти (из икры, форели, семги, хариуса, креветок и других обитателей морей и рек), два вида мясного ассорти (из того же мяса марала, конины и т.д.), сырное и овощное ассорти. В этом же меню сырники, шурпа, блинчики, мини-бургер с говядиной, слойка с курицей... Мясные блюда предложат в тушеном, жареном или запеченном виде с гарниром из овощей или крупы. Тем, кто любит кашу – принесут рисовую или овсяную на молоке. Тут же на столе будут стоять фрукты, ягоды, пирожные, корзиночки с различными продуктами.

Ну а «обычное» меню на одного дорогого гостя не менее разнообразно. Оно включает в себя три вида ассорти; нарезку копченой рыбы, сыров (в том числе местных), овощей; шурпу, солянку, уху из форели; мясные и рыбные блюда в разных вариациях; салаты как минимум четырех видов; мед и напитки.

На сайте госзакупок значится, что контракт заключен на «оказание услуг на буфетное обслуживание, организацию питания официальных делегаций и лиц, прибывших в Республику Алтай с официальным визитом, организацию питания на выездных мероприятиях по заявкам заказчика, обслуживание официальных мероприятий, проводимых главой Республики Алтай, председателем правительства Республики Алтай».

Отметим, что питание одного гостя в сутки при этом обойдется примерно в 30 тысяч рублей. А это примерно месячная зарплата одного обычного жителя республики Алтай.

Однако в республиканском правительстве заявили, что информация интерпретирована в корне неверно.

- Информация о том, что траты составят 30 тыс. в день на человека, не соответствует действительности. Если заглянуть в контракт, то можно убедиться, что самая дорогая услуга может стоить максимум 3082 рубля на одного участника мероприятия (так указано в спецификации). Разница весомая и уже не так тянет на сенсацию, – говорит Михаил Максимов, замруководителя аппарата главы и правительства Республики Алтай, пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина. - Легко проверить, что самая «тяжелая» порция в опубликованной смете весит 250 граммов, а самая дорогая единица блюда стоит 180 рублей. Согласитесь, размеры и цены уже не «королевские». При этом все те блюда, которые указаны в смете-меню, это лишь полное предложение исполнителя услуг, а итоговый вариант блюд зависит от количества людей и мероприятия. Приведу понятную параллель: в кафе вам приносят меню, в котором много разных блюд, но вы выбираете лишь несколько и рассчитываетесь только за них, а не за все перечисленное в меню.

Также Михаил Максимов заметил, что организация питания официальных делегаций – процесс рядовой, Республика Алтай тут не сделала никаких открытий. Контракт опубликован, все законно и прозрачно.

- И еще: Центр лечебного и профилактического питания – не ресторан со звездами «Мишлен» и даже не кафе, а подведомственное учреждение регионального Минздрава. Помимо вполне рядового обслуживания разных официальных делегаций оно кормит, к примеру, пациентов медорганизаций Республики Алтай, в том числе перинатального центра и ковидных госпиталей, - подчеркнул пресс-секретарь главы Республики Алтай.

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