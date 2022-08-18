Опрошенные признают, что собрать ребенка в школу в 2022 году весьма затратно Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края рассказали, сколько тратят на подготовку детей к школе в 2022 году. По данным опроса Зарплаты.ру, родители закладывают в среднем от 15 тыс. рублей.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2022 году

Опрошенные признают, что собрать ребенка в школу в 2022 году весьма затратно. 45% родителей закладывают на сборы более 15 тысяч рублей. Учитывая, что средняя заработная плата, по последним данным, в Алтайском крае составляет чуть больше 36 тысяч рублей, на подготовку к школе родителям приходится тратить почти половину месячного заработка.

Причем сборы к школе – затратное дело не только по финансам, но и по времени. 47% опрошенных жителей региона берут в августе отпуск специально для подготовки к учебному году.

Сколько стоит школьная форма в 2022 году

Примерно треть от отложенных на сборы денег уходит на форму. На приобретение одежды для школы большинство родителей в этом году запланировали потратить больше 5 тысяч рублей (52%), до 5 тысяч рублей – 26%. Остальные семьи в этом году форму не покупают.

На спортивную одежду опрошенные рассчитывают потратить: от 1 тысячи до 2 тысяч рублей – 27%, от 2 до 5 тысяч рублей – 43%, свыше 5 тысяч рублей – 13%, остальные не планируют покупать.

Также важная статья расходов – обувь к школе. 43% родителей предполагают потратить на нее 2-5 тысяч рублей. 26% надеются найти варианты подешевле и заплатить за обувь 1-2 тысячи рублей. А 22% опрошенных, наоборот, сказали, что потратят на детские туфли более 5 тысяч рублей.

Сколько стоит школьный рюкзак в 2022 году

Также в списке необходимых покупок – школьный рюкзак. Потратить на его приобретение планируют от 1 до 2 тысяч рублей – 28% опрошенных, от 2 до 5 тысяч рублей – 43%, свыше 5 тысяч рублей – 4%, другие участвовавшие в опросе родители не покупают в этом году ранец.

Также от 1 до 3 тысяч рублей родители планируют потратить на покупку канцелярии и других школьных принадлежностей.

Некоторые респонденты внесли в список покупок к школе еще и технику – смартфоны и планшеты. На гаджеты от 5 до 10 тысяч рублей выделили 14% опрошенных, от 10 до 20 тысяч рублей – 12%, от 20 до 30 тысяч рублей – 6%, от 30 до 40 тысяч рублей – 3%, более 40 тысяч рублей – 5%, остальные не планируют такие покупки.

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