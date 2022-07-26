Единовременная выплата для подготовки к школе первоклассников составляет 7500 рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае многодетные семьи могут получить специальные выплаты на подготовку к школе. Об условиях их получения рассказала в прямом эфире Оксана Кудинова, начальник управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности Минсоцзащиты региона.

Размер выплат к школе-2022 в Алтайском крае

Единовременная выплата для подготовки к школе первоклассников составляет 7500 рублей. На детей, которые учатся во 2-11 классах, выплачивается ежегодно по 5000 рублей. Пособие можно получить только в том случае, если семья считается многодетной. Это значит, что в ней должны воспитываться не менее трех детей младше 18 лет.

Возраст детей и статус многодетности определяется именно на момент наступления начала учебного года. Если в семье три ребенка и одному из них до 1 сентября исполниться 18 лет, то право на получение выплат будет утеряно.

Еще одно важное условие – прописка. Семья должна проживать на территории Алтайского края.

– Если у семьи оформлена прописка по месту пребывания, то у такой семьи не должно быть постоянной регистрации по месту жительства в другом субъекте, - пояснила Оксана Кудинова.

Также необходимо, чтобы ребенок приступил к обучению именно с 1 сентября на территории Алтайского края. Если по каким-то причинам он зачисляется в школу позже, в выплате может быть отказано.

Выплата к школе не предоставляется опекунам, если они уже получают ежемесячное денежное содержание на детей.

Документы для получения выплат к школе-2022 в Алтайском крае

Заявление можно подать через Госуслуги, в МФЦ или в управлении социальной защиты по месту жительства.

При оформлении пособия через портал Госуслуг, нужно прикрепить справку из школы о приеме ребенка на обучение в 1 класс либо об обучении ребенка в школе – для учеников 2-11 классов. Никаких других документов не нужно.

Если лично обращаться в МФЦ или органы соцзащиты, то необходим паспорт и также школьная справка. Документ о рождении ребенка необходимо предоставлять только в том случае, если он родился за пределами РФ.

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