Зампредседателя Общественной палаты Алтайского края погиб в ДНР в июле 2022 года. Фото: сайт Общественной палаты Алтайского края

Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале прокомментировал смерть зампреда Общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова в Донбассе. Напомним, алтайский общественник погиб в ДНР, он поехал туда как волонтер от «Наследия». Мужчина перестал выходить на связь после обстрела под Шахтерском 10 июля.

Как пишет Денис Пушилин, в ДНР не хватало волонтеров для спасения людей. Тогда откликнулись жители России, в том числе зампредседателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков.

- Он прибыл к нам по зову сердца. Евгений Александрович не впервые принимал участие в гуманитарных миссиях. Его хорошо знали и уважали не только жители Алтайского края, но и Донбасса, - отметил Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики подтвердил информацию о том, что Евгений Новиков погиб в ДНР под обстрелом со стороны украинской армии. Родные до последнего надеялись, что мужчина был контужен и потерял память, но худшие опасения все-таки подтвердились… Недавно тело мужчины нашли, опознали и доставили на родину. Его похороны прошли 17 августа - прямо в день рождения. Нашему земляку исполнилось бы 53 года…

- Сегодня Евгения Новикова Алтай провожает в последний путь. Донбасс скорбит вместе с Алтайским краем. Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье и близким Евгения Александровича, его коллегам и всем, кто его знал, кому он помогал, - пишет Денис Пушилин.

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