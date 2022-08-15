В Общественной палате Алтайского края подтвердили смерть пропавшего в ДНР зампредседателя

Тело Новикова уже опознали. Фото: opaltai.ru

В Общественной палате Алтайского края официально подтвердили смерть заместителя председателя Евгения Новикова, пропавшего после обстрела в ДНР 10 июля. Как рассказал «Комсомолке» председатель ОПАК Юрий Шамков, тело Новикова уже опознали.

Родные Новикова после его исчезновения писали в соцсетях, что он отправился в Донецкую Народную Республику в качестве волонтера от «Наследия». 10 июля после обстрела под Шахтерском он перестал выходить на связь. Родные полагали, что мужчина может быть контужен, потерять память.

- Тело нашли, опознали. На этой неделе его привезут в Барнаул, будут похороны. Что произошло – не уточняется, 10 июля был обстрел, видимо, попал под него. Ездил он по своей воле, к Общественной палате Алтайского края эта поездка не имеет никакого отношения, - подчеркнул Юрий Шамков.

По словам Шамкова, в настоящее время должность Евгения Новикова никто не замещает.

Ранее представитель ОПАК в разговоре с amic.ru отмечал, что после исчезновения кто-то читал сообщения Новикова, отправляемые ему в мессенджер.

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