Заметен рост цен и в области коммерческой недвижимости Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в июле 2022 года немного подешевели квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках. При этом подорожали комнаты в связи с сезонным студенческим спросом. Об этом сообщает Алтайский портал недвижимости.

Так, по данным портала, квартиры на «вторичке» в основном подешевели в непопулярных районах, где в основном преобладает именно старый жилой фонд. В среднем цены изменились незначительно, с 85,7 до 85 тыс. за квадратный метр.

- Также идет тенденция к сокращению стоимости в процессе экспозиции. Это касается тех объектов, на которые она изначально была необоснованно завышена, - отмечают на сайте.

Также немного упали в цене и новостройки. Один квадрат подешевел с 102,5 до 102 тыс. рублей. При этом и стоимость квартир на первичном рынке в основном меняется в районах со слаборазвитой инфраструктурой.

Комнаты в Барнауле в июле, наоборот, начали повышаться в цене. По итогам месяца цена квадрата выросла с 59,6 до 61,9 тыс. рублей. И это, в первую очередь, связано именно с сезонным, а именно «студенческим» спросом:

- Очевидно, собственники хотят продать подороже, так как рассчитывают на повышенный спрос от студентов, которые планируют учиться в Барнауле и купить свое жилье. В этом случае маленькие студии и отдельные комнаты всегда были самым оптимальным вариантом по цене и площади, - пишут на сайте Алтайского портала недвижимости.

Также подорожали частные дома. В данном сегменте квадрат подрос с 55,4 до 56 тыс. Значительнее всего увеличились в цене земельные участки под индивидуальное строительство и сельское хозяйство. Стоимость одной сотки увеличилась с 199 до 234,5 тыс. рублей.

Заметен прирост и в области коммерческой недвижимости. Цена квадрата подскочила с 34,1 до 38,7 тыс. рублей. Важно отметить, что дорожают именно помещения свободного назначения, а на офисную, торговую и промышленную недвижимость цены наоборот падают.

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