Петербуржцы и сибиряки: кто больше всего любит отдыхать на Алтае

Среди отдыхающих в Горном больше всего жителей соседних регионов Фото: Татьяна Гейнрих

В Республике Алтай вырос турпоток. За период с мая по июль регион посетили 389 тысяч туристов. По данным Лаборатории СберИндекс, это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вполне ожидаемо, что среди отдыхающих в Горном больше всего жителей соседних регионов. В основном, туристы приезжают из Алтайского края - только за июль в республике отдохнуло 70,4 тысяч человек. На втором месте Новосибирская область (37,5 тыс.), на третьем Кемеровская (26,3 тыс.), затем идут Омская (8,6 тыс.) и Томская (6,5 тыс.) области.

– Любопытно, что на шестом месте находится географически неблизкий Санкт-Петербург: красоты горного Алтая всего за месяц привлекли 1,2 тыс. жителей Северной столицы, – отмечают аналитики.

Что касается самих жителей Республики Алтай, то сами они, наоборот, для отдыха выбирают преимущественно Алтайский край (47,1 тыс. человек в июле), Новосибирскую область (16,8 тыс.), Кемеровскую область (2,7 тыс.), Санкт-Петербург (0,7 тыс.) и Томскую область (0,6 тыс.). Московский регион — на шестом месте (0,5 тыс.).

Напомним, накануне Республику Алтай посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Главной темой его визита стало развитие туризма в стране. Перед началом совещания премьер-министр осмотрел проекты российских туристических комплексов. Республика Алтай представила всесезонный курорт «Манжерок», план по созданию природного парка на Каракольских озерах и проект развития аэропорта Горно-Алтайска.

Отметим, что также в процессе совещания Михаил Мишустин объявил о старте осеннего этапа туристического кешбэка. Общероссийская программа будет действовать с 1 октября по 25 декабря 2022 года, для круизов – с 1 сентября до завершения навигации. Продажи туров с кешбэком на осень начнутся 25 августа, туристы смогут вернуть до 20% стоимости путевки.

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