Симбиоз науки и туризма. В Алтайском крае появится рекреационный комплекс рядом с Денисовой пещерой

Денисова пещера - самая древняя из обитаемых пещер на территории Сибири Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

15 августа, в День археолога, губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил площадку уникального природно-археологического памятника «Денисова пещера». Подробности его визита – в материале «Комсомольской правды».

Мировая сенсация

Во время посещения «Денисовой пещеры» Виктор Томенко поздравил археологов с профессиональным праздником, а также обсудил задачи комплексного развития инфраструктуры вокруг природно-археологического памятника. В мероприятии участвовали научный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, академик Анатолием Деревянко и советникдиректора Института членом-корреспондентом РАН Михаил Шуньков.

Во время посещения «Денисовой пещеры» Виктор Томенко поздравил археологов с профессиональным праздником Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Денисова пещера - самая древняя из обитаемых пещер на территории Сибири. В прошлом году ее включили в список особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Первые сведения о Денисовой пещере появились еще в 19 веке. Однако тогда она не считалась чем-то уникальным. С научной точки зрения ею заинтересовались только в 1977 году. Мировую сенсацией Денисова пещера стала в 2010 году. Тогда были опубликованы результаты генетического анализа останков человека, обнаруженных в пещере. Расшифровка ДНК показала принадлежность антропологических останков к ранее неизвестному человеку. По месту обнаружения это подвид назвали денисовцем.

По словам Анатолия Деревянко, денисовцы внесли огромный вклад в формирование человека современного типа.

– Денисова пещера удивительна тем, что в ней не только сохраняются великолепно находки из органических веществ, то есть кости животных, изделия из кости и так далее, но и экзогенный материал, то есть материал для генетических исследований. В настоящее время мы можем с полным основанием сказать, и с этой точки зрения Денисова пещера – она уникальна в мире, то есть вот то количество украшений, произведений не утилитарных, нет ни в одном археологическом объекте в мире, которое относится к хронологическому интервалу 50-40 тысяч лет назад, - рассказал Анатолий Деревянко.

Он отметил, что в Денисовой пещере обнаружено девять игл. Это больше, чем во всей Европе в похожий временной период. Ученым это возможность предполагать, что люди уже в то время шили одежду, изготавливали нити и возможно, ткани.

Также археологи раскопали в пещере сохранившиеся частицы двух неандертальцев и Дэнни - девочки-метиса двух подвидов людей. Это крайне редкая находка, которая буквально взбудоражила научный мир – наконец-то нашлось подтверждение тому, что неандертальцы и денисовцы вступали в связь.

За 40 лет непрерывных исследований в Денисовой пещере ней обнаружены археологические материалы возрастом более 300 тысяч лет. На сегодняшний день в ней продолжаются раскопки. В экспедициях археологи находят артефакты жизни древних людей.

Туристический потенциал

Помимо того, что это Денисова пещера – уникальный архитектурный памятник, прилегающая к ней зона обладает большим туристическим потенциалом. В регионе сделали ставку на создание туркластера и палеопарка на территории пещеры. Планируется, что в будущем здесь построят турбазу, парковку, откроют музей, в котором можно будет увидеть уникальные археологические находки, а в палеопарке планируют воссоздать в экспонатах животный и растительный мир того времени, когда жил денисовец.

В регионе сделали ставку на создание туркластера и палеопарка на территории пещеры Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В прошлом году в полутора километрах от Денисовой пещеры проложили экотропу длинной 800 метров. Дорога поднимается вверх и ведет к гроту Махам – стоянке древних людей. Во время подъема туристам можно полюбоваться на великолепные виды долин рек Ануй и Шинок.

Как отмечал ранее Михаил Шуньков, туризм не будет тормозить археологические работы, если разумно подойти к реализации данного вопроса. Чтобы была соблюдена грань между наукой и туризмом, в Алтайском крае был создан общественный фонд «Денисова пещера». Его главная цель - сохранение уникального археологического памятника и создание туристического центра. Попечителями фонда являются алтайские чиновники, бизнесмены и ученые. По словам экспертов, фонд будет также предоставлять гранты для ученых, проводить научные конференции и т.д.

Поздравляя археологов с праздником, Виктор Томенко подчеркнул, что открытия и находки, связанные с Денисовой пещерой, могут стать хорошей основой для динамичного развития не только территории природно-археологического памятника, но и всего Солонешенского района.

Комментируя идею создания рекреационно-территориального комплекса, губернатор отметил, что надо рассмотреть этот вопрос более детально.

– Этот вопрос мы постараемся лучше систематизировать, и, возможно, превратить эту работу в одну из наших государственных программ. Либо включить объект в существующие программы по развитию туризма, краеведения, которое, как видно выходит далеко за рамки просто жизни в крае, а, наверное, касается истории человечества, происхождения человека и всего, что с этим связано, – подчеркнул Виктор Томенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денисова пещера стала особо ценным археологическим объектом

Ее внесли в список объектов культурного наследия федерального значения (подробнее)