Денисова пещера стала особо ценным археологическим объектом

Денисова пещера (фото: Институт археологии и этнографии СО РАН)

Уникальный природный и археологический памятник Алтайского края Денисову пещеру внесли в список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ России Михаил Мишустин.

- В соответствии с пунктом 1 статьи 24 федерального закона «Об объектах культурного наследия (Памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» признать объект культурного наследия федерального значения «Денисова пещера», эпохи палеолита (Алтайский край, Солонешенский район, в семи километрах на юго-восток от поселка Тог-Алтай на правом берегу реки Ануй), особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации, - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Благодаря внесению пещеры в «особый» список, это повысит уровень ее охранности, защищенности, а также придаст узнаваемости как самому объекту, так и региону в целом. Примечательно, что Денисова пещера – это первый исключительно археологический объект в данном контексте. К объектам культурного наследия на данный момент уже относятся произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объекты науки и техники, объекты недвижимого имущества и территории, на которых они находятся и многое другое.

Первые сведения о Денисовой пещере появились в 19 веке. Причем тогда она не считалась чем-то уникальным. С научной точки зрения ею заинтересовались только в 1977 году. Сначала произвели обмеры, а уже год спустя туда спустилась группа археологов.

С начала 80-х началось комплексное исследование пещеры. С тех пор археологические раскопки проводятся регулярно и из года в год устанавливаются все новые и новые факты, делаются свежие находки и открытия. Рядом с объектом даже создан стационарный археологический лагерь института археологии Сибирского отделения РАН.

Примерно в то же время в пещере были обнаружены первые экспонаты - два зуба. Экспертиза подтвердила, что они принадлежали Homo sapiens. На сегодняшний день учеными выявлено более 20 культурных слоев различных эпох, в которых удалось собрать более 80 тысяч экспонатов. Они благополучно разъехались по музеям Алтайского края и Новосибирской области. В длинном списке находок орудия труда и охоты, украшения, посуда, предметы обихода, останки людей, животных и растений и многое другое.

Широкую популярность Денисова пещера приобрела в середине 2000-х, когда известный палеогенетик Сванте Паабо идентифицировал по найденной фаланге детского пальца новый подвид людей. Как оказалось, девочка была метисом: ее мать – неандерталка, а отец – денисовец. Это крайне редкая находка, которая буквально взбудоражила научный мир – наконец-то нашлось подтверждение тому, что они вступали в связь.

- Мы и до этого знали, что неандертальцы и «денисовцы» должны были контактировать друг с другом и периодически оставлять потомство. С другой стороны, я лично никогда не думала, что нам так повезет, и мы найдем останки ребенка, чьим отцом был «денисовец», а матерью — женщина-неандерталец, — заявила научному изданию Nature палеогенетик Института эволюционной антропологии в Лейпциге Вивиан Слонь.

Всего же на сегодня в распоряжении ученых находятся останки четырех денисовцев и двух неандертальцев.

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