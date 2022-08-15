Пострадавшая в ДТП жительница Барнаула отсудила 150 тысяч рублей

Водитель признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

Серьезно пострадавшая в аварии жительница краевой столицы отсудила компенсацию морального вреда. Она получит 150 тысяч рублей. Подробнее об этом рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Оксана Мухина.

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу в декабре 2021 в районе пересечения улиц Молодежной и проспекта Красноармейского в Барнауле. В этот момент водитель не заметил ее и не уступил дорогу, жительница краевой столицы попала под колеса автомобиля. Горожанка получила серьезную травму головы, причинившую тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании водитель признал свою вину в полном объеме, в содеянном раскаялся. Горожанин добавил, что когда заметил пешехода, то применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Барнаульца осудили по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Его признали признан виновным в том, что управляя автомобилем, нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

– С учетом совокупности всех обстоятельств, судом назначено наказание по ч.1 ст. 264 УК РФ в виде ограничения свободы сроком на 1 год с возложением обязанностей без согласия специализированного органа не выезжать за пределы Барнаула и не менять постоянного места жительства, при этом являться на регистрацию не менее 1 раза в месяц, – рассказала Оксана Мухина.

Помимо этого, судом, на основании положений ч.3 ст.47 УК РФ мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управление транспортным средством сроком на 1 год. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей на сумму 150 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Барнауле женщина отсудила компенсацию за падение в бане. Горожанка отдыхала в одном из банных комплексов. Спускаясь по лестнице, расположенной в парильном отделении, она поскользнулась на мокром кафеле, упала спиной на ступени и получила травму, повлекшую причинение вреда здоровью средней тяжести. Специалисты провели проверку указанного комплекса и пришли к выводу, что покрытие полов не соответствует требованиям СНиПа.

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