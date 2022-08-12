Вылетают из колыбельки. Видео из гнезда черных аистов

Черный аист. Скриншот видео КГБУ "Алтайприрода"

Четыре окрепших черных аистенка успешно подрастают в жилище, сооруженном человеком. Гнездо на территории Обского заказника в Приобском бору до этого висело на сосне, грозя развалиться. В прошлом году инспектор КГБУ «Алтайприрода» Владимир Меновщиков и эколог Алексей Эбель укрепили его и усилили, а весной в отремонтированной «жилплощади» поселилась супружеская пара черных аистов, которая вскоре обзавелась птенцами.

Вот уже несколько месяцев инспектор Владимир Меновщиков с помощью фотоловушек наблюдает за тем, как подрастают черные аистята. Птенцы рождаются беленькими, как тополиный пух, а потом постепенно начинают менять оперенье.

- Сейчас на кадрах видно, что они уже темнеют, но еще не черные, а буроватые, и клюв, и лапы - не красные, - говорит Владимир.

По словам инспектора, родители периодически еще кормят отпрысков, но уже все реже и реже.

- Иногда мамаша с папашей специально садятся на соседнюю сосну, чтобы спровоцировать их на полет, - рассказывает наблюдатель. - Птенцы становятся на крыло, родители летают с ними, показывая, где есть корм.

На кадрах, снятых инспектором КГБУ «Алтайприрода» видно, что гнездо для подросших аистят уже маловато. Забавно наблюдать, как они чистят перышки, мило зевают, время от времени отлетают от гнезда и снова возвращаются.

По словам Владимира Меновщикова, птица, занесенная в Красную книгу России, потихоньку стала возвращаться на Алтай и это, конечно, радует экологов.

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