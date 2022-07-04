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Дом. Семья4 июля 2022 4:51

Жив курилка! Черный аист Роберт снова на связи

Радостные новости от алтайских орнитологов
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
На лапку птенца три года назад прикрепили особый датчик, позволяющий следить за его перелетами. Фото: Николай Нехорошев

На лапку птенца три года назад прикрепили особый датчик, позволяющий следить за его перелетами. Фото: Николай Нехорошев

Ура, аист Роберт отозвался! Об этом сообщил орнитолог Алексей Эбель в соцсетях. На лапку птенца три года назад прикрепили особый датчик, позволяющий следить за его перелетами. Тогда в крае окольцевали 19 черных аистов, но, увы, к весне 2022 года сигналы подавал только один.

- От большинства птиц известия перестали приходить уже в том же 2019- м году, - рассказал «Комсомолке» орнитолог Алексей Эбель. - Одного птенца убили в Пакистане браконьеры, другой запутался в проволоке на границе и перегрелся, в итоге практически все датчики замолчали.

Но птенец из Косихи, вылупившийся в гнезде, которое спасли от лесозаготовителей и названный в честь Роберта Рождественского выжил, назло стреляющим охотникам, лесным пожарам и трудностям перелетов.

- Вот уже два года Роберт проводит начало лето на севере Салаира, потом в пойме Алея и улетает в Индию на зимовку, - рассказал «Комсомолке» орнитолог Алексей Эбель.

Но в конце февраля люди, переживавшие за судьбу Роберта, не на шутку встревожились.

- Передатчик перестал работать с 20 февраля, - вспоминает Алексей Эбель. - Я чуть не ежедневно проверял, не пришёл ли сигнал, но через два месяца решил, что всё, почил если и не Роберт, то передатчик точно.

Но потом, по словам Эбеля, ему пришло сообщение от коллеги, которая рассказала, что датчики иногда просыпались.

И – о, чудо, датчик Роберта сработал! По словам Алексея пока Роберт не захотел еще гнездиться, но, похоже, место себе присмотрел.

Напомним, что в России черные аисты занесены в Красную книгу, на Алтае экологи курируют места их гнездовий. Так, недавно экологам пришло тревожное сообщение из Панкрушихинского района, что лесозаготовители метили деревья на вырубки рядом с гнездом черного аиста.

- По закону рядом с гнездом должна быть зона покоя в 300 метров, - комментирует Эбель, - сейчас мы пытаемся остановить лесорубов.

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