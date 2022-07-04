Жив курилка! Черный аист Роберт снова на связи

На лапку птенца три года назад прикрепили особый датчик, позволяющий следить за его перелетами. Фото: Николай Нехорошев

Ура, аист Роберт отозвался! Об этом сообщил орнитолог Алексей Эбель в соцсетях. На лапку птенца три года назад прикрепили особый датчик, позволяющий следить за его перелетами. Тогда в крае окольцевали 19 черных аистов, но, увы, к весне 2022 года сигналы подавал только один.

- От большинства птиц известия перестали приходить уже в том же 2019- м году, - рассказал «Комсомолке» орнитолог Алексей Эбель. - Одного птенца убили в Пакистане браконьеры, другой запутался в проволоке на границе и перегрелся, в итоге практически все датчики замолчали.

Но птенец из Косихи, вылупившийся в гнезде, которое спасли от лесозаготовителей и названный в честь Роберта Рождественского выжил, назло стреляющим охотникам, лесным пожарам и трудностям перелетов.

- Вот уже два года Роберт проводит начало лето на севере Салаира, потом в пойме Алея и улетает в Индию на зимовку, - рассказал «Комсомолке» орнитолог Алексей Эбель.

Но в конце февраля люди, переживавшие за судьбу Роберта, не на шутку встревожились.

- Передатчик перестал работать с 20 февраля, - вспоминает Алексей Эбель. - Я чуть не ежедневно проверял, не пришёл ли сигнал, но через два месяца решил, что всё, почил если и не Роберт, то передатчик точно.

Но потом, по словам Эбеля, ему пришло сообщение от коллеги, которая рассказала, что датчики иногда просыпались.

И – о, чудо, датчик Роберта сработал! По словам Алексея пока Роберт не захотел еще гнездиться, но, похоже, место себе присмотрел.

Напомним, что в России черные аисты занесены в Красную книгу, на Алтае экологи курируют места их гнездовий. Так, недавно экологам пришло тревожное сообщение из Панкрушихинского района, что лесозаготовители метили деревья на вырубки рядом с гнездом черного аиста.

- По закону рядом с гнездом должна быть зона покоя в 300 метров, - комментирует Эбель, - сейчас мы пытаемся остановить лесорубов.

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