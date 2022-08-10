Барнаульцы смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ в мобильных комплексах

Тест проводят анонимно и абсолютно бесплатно Фото: Олег УКЛАДОВ

В августе барнаульцы смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Об этом сообщает алтайский краевой СПИД-центр.

Экспресс-анализ будут делать в специальных мобильных комплексах. Один из них разместится на парковке у краевого СПИД-центра по адресу ул. 5-я Западная, 62. Два других комплекса будут работать в многолюдных проходимых местах – на площади Октября и у торгово-развлекательного центра «Огни».

Пройти тест можно будет:

– 12, 15, 17, 25, 26, 29 и 30 августа с 9.00 до 16.00 часов - на улице 5-й Западной, 62 (парковка СПИД-центра);

– 23 августа с 11.00 до 15.00 часов - на площади Сахарова;

– 16 августа с 11.00 до 15.00 часов - у ТРЦ «Огни» (ул. Антона Петрова, 219б).

Желающим сделать анализ не нужно брать с собой документы. Тест проводят анонимно и абсолютно бесплатно. Участники по необходимости получат консультацию профильных специалистов: психолога, врача-эпидемиолога и социального работника. Они доступно расскажут о ВИЧ-инфекции, оценят личные риски и напомнят о мерах защиты от заражения.

Если вдруг результат тестирования окажется положительным, специалисты возьмут дополнительные анализы. Подробное исследование проведут в лаборатории Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

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