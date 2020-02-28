Испытано на себе. Как провести анализ на ВИЧ в домашних условиях

Две недели не стихает популярность темы распространения ВИЧ в России после выхода на YouTube фильма журналиста и блогера Юрия Дудя. Видео собрало больше 15 млн просмотров и больше 100 тыс. комментариев. Для многих людей стал открытием тот факт, что в России давным-давно можно купить тест на ВИЧ в обычной аптеке и провести его самостоятельно. «КП»-Барнаул» нашла такой тест и провела анализ прямо в редакции.

Редкая штука

Тесты на ВИЧ — далеко не самая популярная вещь в отличие от тестов на беременность, которые продают даже в обычных магазинах. В аптеках, находящихся в шаговой доступности от редакции «Комсомолки» в Барнауле, очень удивились такому запросу и сказали, что у них никогда и не бывало такого товара. При этом люди в очереди напрягались и начинали сверлить меня взглядами после вопроса о тесте на ВИЧ.

Пришлось позвонить в единую справочную аптек Барнаула (тел. 8 (3852) 63-50-00 — прим. ред.) и узнать, где же купить такую редкость. Оказалось, тест на ВИЧ на тот момент продавался только в одной аптеке города — в центре, неподалеку от ЦУМа. Даже цену уточнили — 265 рублей.

Тест на ВИЧ.Фото: Анастасия Корягина

Вечером того же дня после работы я зашла в указанную аптеку, и без проблем взяла тест. Провизоры отреагировали на запрос нормально, и сказали, что никакого ажиотажа на эти тесты не ощутили.

Что входит в набор теста на ВИЧ

Поскольку я сама на днях сдала экспресс-анализ в алтайском СПИД-центре, то предложила использовать тест из аптеки коллегам. Самой смелой оказалась Дарья Эйдемиллер. Мы вместе изучили инструкцию и принялись за дело.

Итак, в состав теста на ВИЧ 1/2 входят:

- тест-полоска в герметичной упаковке (на вид почти не отличается от теста на беременность);

- автоматический ланцет (скарификатор) для прокалывания пальца;

- пластиковая пробирка для сбора венозной крови;

- реагент для разведения венозной крови;

- пипетка для сбора крови;

- две спиртовых салфетки.

Как проходил тест

По составу уже можно понять, что тест годится для определения как по капиллярной, так и по венозной крови. Правда, приспособлений для взятия венозной крови в наборе нет — не ланцетом же вену прокалывать, в самом деле.

Мы волновались во время эксперимента, а потому не сразу поняли, что ни пробирка, ни реагент не нужны при взятии крови из пальца. Нужно было просто выдавить каплю на тест-полоску пониже стрелочек и подождать 10-15 минут. Но мы пошли другим путем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/763233" frameborder="0"></iframe> Анализ на ВИЧ в редакции «Комсомолки».Автор видео: Анастасия Корягина

Испытуемая сама проколола себе палец и стала собирать кровь в пипетку. Затем она выдавила кровь в пробирку, после чего я добавила туда две капли реагента. Далее мы опустили тест-полоску внутрь пробирки, вытащили и положили на сухое место. Довольно долго на тесте ничего не появлялось. Мы перечитали инструкцию и поняли свою ошибку. Тогда мы взяли и добавили крови на тест-полоску.

Наконец минут через 10 проявилась бледная розовая черточка. Одна, в верхней части теста, как и было указано в инструкции. Все выдохнули и признали, что самостоятельно проводить тест довольно волнительно, пока ждешь результата, можно и поседеть. Кажется, спокойнее всех была сама Дарья:

— Страшно не было. Благодаря интернету и работе я многое знаю о ВИЧ. На получении такой инфекции жизнь не заканчивается. Если даже был бы положительный результат, я не думаю, что это кардинально изменило бы мою жизнь. Наоборот, хорошо было бы узнать об этом — чем раньше, тем лучше, — поделилась впечатлениями испытуемая.

Тест на ВИЧ.Фото: Анастасия Корягина

Какие риски несет домашнее тестирование на ВИЧ

В алтайском СПИД-центре не имеют ничего против такого тестирования, но предупреждают о возможных рисках. Во-первых, такие тесты имеют точность 95-98% — это ниже, чем даже при экспресс-тестировании в медучреждении. Во-вторых, в случае положительного результата в СПИД-центре сразу же начинают оказывать психологическую и информационную помощь, а при самостоятельном тестировании человек зачастую находится в помещении один, и ему некому будет помочь и уберечь от возможных неразумных действий.

Экспресс-тестирование в алтайском СПИД-центре проводится бесплатно и анонимно, в порядке живой очереди, без предварительной записи. Нужно просто приехать на ул. 5-я Западная, 62 и пройти к 119 кабинету. Тесты проводят по вторникам с 10 до 12 часов и по четвергам с 13 до 15 часов. В остальное время можно сдать кровь на ВИЧ из вены, но платно. Такой анализ стоит около 300 рублей, готовится минимум сутки, зато после него можно получить справку об отсутствии вируса.

Топ-семь главных вопросов о ВИЧ

Как передается вирус?

— Есть только три пути передачи: через кровь (инъекционный либо через ранки), через секс и от матери к ребенку (через родовые пути и грудное молоко). Нельзя заразиться ВИЧ в сауне через мокрые полотенца, в бассейне, от крышки унитаза и тому подобные места. Комары не способны распространять вирус.

Сколько раз нужно сдавать анализ?

— Через 3 месяца после «рискованного поведения» в первый раз, затем через 6 месяцев и через год. Людям, имеющим беспорядочные половые связи, наркоманам и другим лицам, находящимся в группе риска, рекомендуют проверяться раз в полгода, остальным — раз в год.

Что будет, если не лечить ВИЧ?

— Многие люди могут жить до 10 лет без всяких симптомов. Затем иммунитет ослабевает и в конце концов развивается СПИД — синдром иммунодефицита. Это последняя стадия заболевания, при которой у человека развиваются другие инфекции, опухоли и болезни, от которых он в итоге и умирает.

Правда ли, что от ВИЧ не умирают?

— Правда. Умирают от СПИДа и сопутствующих заболеваний. СПИД-центры отслеживают причины смертности своих пациентов.

Презервативы защищают на 100%?

— Не на 100%, но близко к этой цифре при правильном использовании. В США проводили исследование в течение 4-х лет среди пар, где один партнер был ВИЧ-положительным. За это время никто из тех, кто правильно использовал презервативы, не заразился. А при приеме терапии возможен секс без презерватива и рождение здорового ребенка в 98% случаев.

Может ли терапия не помогать при ВИЧ?

— Совсем не помогать не может. Могут быть побочные эффекты — и тогда человеку меняют препараты. Если человек узнал свой статус и начал лечиться слишком поздно, либо лечится «от случая к случаю» — терапия будет помогать хуже, чем у тех, кто выявил ВИЧ на ранней стадии и лечится постоянно.

Ни один из препаратов не может быть эффективен на 100% — бывают очень стойкие вирусы. Некоторые люди никогда не могут достичь не обнаруживаемых результатов вирусной нагрузки, но при этом хорошо себя чувствуют много лет.

Можно ли сдать тест без крови?

— Есть тесты, определяющие вирус по слюне — как в аптеках, так и в медучреждениях. Но это стоит дороже, чем анализ крови.

Какие тесты еще можно купить в аптеках

Производители выпускают множество тестов для самостоятельного использования: на уровень глюкозы в крови, на алкоголь в слюне, на гепатиты В и С, стрептатесты на выявление стрептококка в горле при ангине, на скрытую кровь в кале, на определение овуляции, на уровень кислотности влагалища, кольпо-тесты на половые инфекции для женщин, на определение молочницы и даже тест-прокладки на подтекание околоплодных вод при беременности.

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Все больше людей приходят сдать анализ в алтайский СПИД-центр: если раньше в день приходило по 20-25 человек, то сейчас — 30-40. И что самое важное: стало больше молодежи (подробнее)