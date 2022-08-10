На Белухе трагически погиб альпинист из Ивановской области

Белуха - высшая точка Алтайских гор Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Туристический сезон в Республике Алтай в самом разгаре, а вместе с этим продолжает расти число трагедий, которые происходят с гостями региона. Так в начале августа при восхождении на Белуху погиб альпинист из Ивановской области.

– 1 августа поступила информация о том, что при спуске с пика «Делоне» на горе Белуха пропал без вести турист, житель г. Шуя Ивановской области. Неблагоприятные метеоусловия не позволили сразу провести поиски туриста, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Группа спасателей была готова вылететь в первое же «окно», и как только погодные условия позволили, 4 августа, вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России сразу же направился к подножию горы.

– В тот же день тело туриста удалось найти, а 5 августа его доставили в Горно-Алтайск и передали правоохранительным органам, - добавляют в ведомстве.

Весть о том, что погиб турист, быстро распространилась. Его близкие начали сбор средств на транспортировку. Как пишут ивановские СМИ, трагедия произошла с Семеном Кириенко.

– По имеющимся сведениям, Семен был в составе неофициальной группы альпинистов. Шуянин погиб на обратном пути после покорения вершины, поскользнувшись из-за порыва ветра, - пишет ivanovonews.

Довольно большую сумму для перевозки тела друзья альпиниста собрали в кратчайшие сроки. Сегодня его уже доставили на родину.

– Семен Кириенко был добрым и отзывчивым человеком. Его знали как музыканта, археолога, альпиниста и просто замечательного человека. У него остался малолетний ребенок, - пишет шуйский историк Владимир Возилов.

Похороны Семена Кириенко состоятся завтра, 11 августа.

Другие происшествия в августе

Еще одно происшествие произошло с женщиной в районе Кучерлинского озера. 4 августа ее вертолетом эвакуировали из села Усть-Кокса с переломом ноги и передали медикам.

7 августа четверо туристов спускались с водопада Текелю по правому берегу реки Аккем. Они смогли самостоятельно дойти до скального прижима, пройти по берегу. А вот переправиться через реку и найти обратный путь уже не получилось. Утром 8 августа к ним на помощь выдвинулась группа спасателей. К 18.00 они уже были на месте. Гостей республики переправили на другой берег реки. Медицинская помощь им не потребовалась.

9 августа поисковая группа вернулась в базовый лагерь. Но, видимо, ненадолго. По данным на сегодня, на контроле в Главном управлении МЧС по Республике Алтай находятся 136 туристических групп, в их составе 1420 человек (5 иностранцев), 217 детей. И это только зарегистрированные. А сколько еще не зарегистрированных! И в любой момент им может понадобиться помощь.

В случае ЧС звоните по номеру 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристку из Санкт-Петербурга унесло течением на Алтае у подножия горы Белуха

Женщина 1976 года рождения упала в воду во время пешеходного перехода. Ее тургруппа была не зарегистрирована (подробнее)

Брат пытался спасти: 25-летняя туристка из Хабаровска умерла в горах Алтая

Она не дошла до водопада около 800 метров и потеряла сознание (подробнее)