Особое внимание уделят оформлению въездов в Барнаул, основных улиц, главных праздничных площадок Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле уже началась подготовка ко Дню города 2022. В краевой столице разработали концепцию оформления улиц к празднованию. Украсить краевую столицу планируют уже к концу августа. Подробнее об этом – в материале «КП».

В этом году Барнаулу исполняется 292 года. Отмечать День города будут 3 сентября. Основными темами празднования станут 85-летие образования Алтайского края, присвоение Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести» и Год культурного наследия народов России. Все это попытались отразить в поздравительных плакатах и баннерах.

– Графическая основа поздравительного плаката содержит стилизованные элементы росписи по дереву, представляющие один из старинных русских промыслов изготовления деревянной посуды и мебели. Плакаты содержат эмблему 85-летия Алтайского края, герб Барнаула и поздравительное приветствие всем жителям и гостям города, – рассказали в мэрии.

Особое внимание уделят оформлению въездов в Барнаул, основных улиц, главных праздничных площадок, парков, мест отдыха и прогулок горожан. Триколорами, баннерами и плакатами украсят проспекты Ленина, Социалистический, Красноармейский, Строителей, Комсомольский, Космонавтов, Калинина, площади Сахарова, Октября, Ветеранов, Победы, Баварина, Мира, набережную Оби, Павловский, Змеиногорский, Правобережный тракты.

Преобразится краевая столица уже к 26 августа.

Как сообщалось ранее, на День города 2022 в Барнауле ограничат продажу алкогольных напитков, в том числе и пива. Постановление об этом подписал мэр Вячеслав Франк. Такая мера вводится для того, чтобы во время празднования соблюдался общественный подряд и не было неприятных инцидентов.

Как обычно, в День города в Барнауле проведут концерты, спортивные соревнования и развлекательные мероприятия. Основными местами празднования Дня города в Барнауле 2022 станут площади Сахарова и Советов, пешеходная улица Мало-Тобольская и парк «Центральный».

Завершится праздник салютом. Фейерверк запустят на площади Сахарова в 22.00.

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