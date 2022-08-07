Громкие премьеры: какие новые спектакли покажут в Барнауле в сентябре

В алтайских театрах началась подготовка к очередному сезону. Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайских театрах началась подготовка к очередному сезону. На сценах идут репетиции уже известных спектаклей и готовятся премьеры. Рассказываем, какие новые постановки ждут зрителей.

АЛТАЙСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

В краевом театре драмы им. Шукшина уже вовсю готовятся к 101-сезону, который откроется 9 сентября. Первой премьерой станет трагедия Жана Ануя «Антигона». Новый спектакль покажут на основной сцене.

Режиссер спектакля – Николай Реутов, знакомый зрителям, прежде всего, как хореограф спектаклей. Идея поставить «Антигону» пришла год назад во время работы над «Интуицией» в команде Константина Хабенского, где Реутов занимался пластикой. Постановщика привлекла неоднозначность пьесы Ануя.

– В ней есть противоположные позиции, которые одинаково имеют право на существование. Мощное столкновение двух сильных личностей — Креонта и Антигоны. Борьба идет не с роком, который главенствует над всем, и изменить ничего невозможно, как в древнегреческом мифе. Здесь речь про самостоятельный, серьезный выбор, от которого зависит судьба, - рассуждает Николай Реутов.

Даты премьеры: 9, 10, 11 сентября

Цена билетов: 150-700 рублей

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР АЛТАЯ

Сотрудники Молодежного театра тоже вышли из отпуска и начали подготовку в 65-му театральному сезону. Главная премьера осени – спектакль «Мертвые души» по известному произведению Николая Гоголя.

Постановкой занимается главный режиссер театра Алексей Серов. Он же – автор инсценировки. Как рассказывают в театре, «Мертвые души» станут одним из самых масштабных творческих проектов МТА. В репетициях занята почти вся труппа – 33 артиста

Даты премьеры: 7 и 8 октября.

Цена билетов: пока нет в продаже

АЛТАЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

В музыкальном театре в сентябре на суд зрителей вынесут мюзикл «Хан Алтай». По задумке театра в центр сюжета поместили этнокультурные традиции и мифология коренных народов Алтая.

– С одной стороны, это спектакль о любви к родной земле, необходимости сохранения исторической памяти и поддержания традиций отчего края. Но, с другой стороны, постановка будет использовать язык современного музыкального театра, в центре повествования – приключения наших молодых современников в условиях туристического похода, - рассказали в театре.

В новой постановке задействую практически всю труппа театра.

Даты премьеры: 22,23, 24 сентября

Цена билетов: 400-800 рублей

ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗКА»

В театре готовятся к премьере нового сезона – спектаклю для взрослых «Дни Савелия» по роману-бестселлеру Григория Служителя. Повествование ведется от бездомного кота, который ищет смысл жизни. Действие разворачивается в Москве в окрестностях Таганки

Автор постановки Александр Борок - главный режиссер Челябинского театра кукол и лауреат премии «Золотая маска».

Дата премьеры: 16 сентября

Цена билетов: 350-500 рублей