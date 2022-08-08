Ситуация на контроле. Закончат ли ремонт барнаульского лицея к сентябрю?

Работники трудятся без выходных и полный световой день. Фото: Полковникова Юлия

В Барнауле сразу семь образовательных учреждении попали в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования». И в учреждениях сейчас идет невиданный по затратам капитальный ремонт. Одно из таких учреждении - РАЭПШ МБОУ «Лицеи No130».

Новая кровля и натяжные потолки

Лицею 60 лет. По федеральной программе модернизации школьной системы ему выделили 76 млн рублей, 67 пошли на капремонт. Сейчас в учреждении новая кровля, свежая штукатурка, натяжные потолки, вместо деревянного пола - современный наливной. Но главное – заменили все инженерные коммуникации: везде смонтированы новая электропроводка, системы канализации и водоснабжения.

- На потолке у нас проведено электричество, проложена автоматическая пожарная сигнализация, сделаны наводящие конструкции под навесной потолок... То есть работы идут параллельно, - рассказывает Ольга Шарапова, директор РАЭПШ МБОУ «Лицеи No130».

К началу учебного года работы будут завершены. Фото: Полковникова Юлия

К такому масштабному обновлению в школе стали готовится еще весной, педагоги вместе с родителями освободили учреждение для прихода строителей. Однако случилось непредвиденное: пришлось расстаться с подрядчиком – компанией «СтройСиб», так как ей не хватило оборотных средств. Но уже в июле в школу зашла другая строительная организация «СтройВектор». Работники трудятся без выходных и полный световой день, чтобы закончить ремонт в срок.

И подрядчик, и заказчик – комитет по образованию Барнаула – уверяют: к началу учебного года работы будут завершены, сейчас осталась лишь отделка. Ученики лицея, их родители и педагоги тоже надеются, что у нового подрядчика хватит всех ресурсов уложиться в отведенные сроки.

- На сегодня новая подрядная организация идет в установленном графике. Завершение работы планируется до 1 сентября. Дети пойдут уже в обновленную школу, - заверил Василий Губанов, заместитель председателя комитета (по обеспечению деятельности учреждении ) по образованию Барнаула.

Строгий контроль

Строители совместно с педагогами и родителями уже определились с эстетическим оформлением: совместно определили цвет новых стен, плитки на полу. Но внешними преобразованиями в лицее не ограничатся. По федеральной программе модернизации школ всем учреждениям-участникам выделяют также средства на покупку новой мебели и оборудования для профильных классов. По этому направлению барнаульский лицеи получит 9 млн рублей.

Инициатором программы «Модернизация школьных систем образования» является партия «Единая Россия». И секретарь Генсовета партии Андрей Турчак поручил депутатам от «ЕР» контролировать ход проведения ремонтных работ на своих округах.

- У меня на контроле несколько школ, которые строятся или капитально ремонтируются, и практически на всех в процессе работы менялся подрядчик. Причины разные, а последствия одни - или риски по срокам окончания работ, или снижение качества. Нужно более ответственно и избирательно подходить к оформлению конкурснои документации, допуску подрядчиков к участию в аукционах. При этом тщательность отбора подрядчиков должна компенсироваться обоснованной суммой контракта, чтобы подрядчик не работал в ущерб своим предпринимательским целям, - прокомментировал депутат Государственнои Думы Александр Прокопьев.