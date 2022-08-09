Более 50 ДТП произошло на Алтае из-за коров, лошадей и других животных

Полицейские оштрафовали нескольких владельцев животных Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года в Республике Алтай уже произошло 57 аварий с участием животных. В этих ДТП пострадали 3 человека. Подробнее об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Проблема выпаса сельскохозяйственных животных в Республике Алтай достигла своего апогея в конце прошлого года. Для ее решения приняли закон, регулирующий выпас домашнего скота. В нормативном акте четко прописаны разрешенные места для выпаса животных.

Кроме того, прогоны сельскохозяйственных животных, в том числе через дорожные пути, должны проходить по специальным маршрутам, утвержденным органами местного самоуправления и строго под надзором владельцев. Однако не все фермеры соблюдают закон. Чаще всего, коровы и другие животные бесхозно пасутся вдоль дорог, что создает опасность для автолюбителей.

– С начала года сотрудниками органов внутренних дел зарегистрировано и направлено в администрации муниципальных образований 49 материалов, содержащих признаки административного правонарушения, за выпас сельскохозяйственных животных вне установленных мест. Оштрафовали 25 человек, – отметили в ведомстве.

Полицейские проводят профилактические беседы с населением на встречах, чтобы не допустить случаи выпаса домашних животных на проезжей части и исключить наезд. Однако, к сожалению, владельцы скота все равно продолжают игнорировать и не выполнять свои прямые обязанности.

Жителей региона призывают не оставлять свой скот без присмотра. Также полицейские просят автомобилистов быть особенно внимательными вблизи населенных пунктов и соблюдать скоростной режим, чтобы успеть затормозить, если на дороге неожиданно появится корова или другое животное. Риск ДТП особенно возрастает во время тумана и в темное время суток.

Ранее мы подробно рассказывали о ДТП с участием животных в Республике Алтай в 2021 году. Одна из аварий попала на видео – на кадрах с камеры наружного наблюдения видно, как по дороге идет стадо коров, и в него на огромной скорости врезается ВАЗ-21074. Как позже установили правоохранительные органы, за рулем находилась 35-летняя местная жительница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала года на Алтае произошло почти 80 ДТП с животными

Большинство из них - в Онгудайском районе (подробнее)