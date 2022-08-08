Ранее совершеннолетней жительнице Барнаула не продали напиток без паспорта Фото: Анна Перевощикова

21-летняя жительница Барнаула решила освежиться и купить бутылочку обычного лимонада «Байкал», правда, сделать оказалось не просто – на кассе продавец отказалась пробивать товар покупательнице без паспорта. Как пишет «Алтапресс», в состав напитка входит экстракт элеутерококка — тонизирующее вещество растительного происхождения.

В соцсетях люди активно обсуждают данный случай. Так, одна женщина пишет в комментариях, что напиток «Байкал» в торговых сетях якобы внесли в перечень запрещенных к продаже несовершеннолетним на основании закона, действующего в Алтайском крае. В сентябре прошлого года в регионе установлены ограничения на продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков.

- Если вашему ребенку станет плохо, с кого вы будете трясти ответственность? Правильно, с кассира, который продал вашему дитятке напиток. Когда пробиваешь «Байкал» на кассе, сам кассовый аппарат напоминает кассиру, что необходимо спросить документ, подтверждающий возраст покупателя! <…> По закону кассир обязан уточнять возраст покупателя даже при продаже Байкала, - пишет подписчица паблика «Инцидент Барнаул».

- Я тоже на такое наткнулась <…> И на кассах самообслуживания без сотрудника зала не купить «Байкал», - добавила еще одна женщина в комментариях.

Корреспондент «Комсомолки» решила отправиться в первый попавшийся магазин и попробовать уточнить у продавца, можно ли «Байкал» продавать детям. Молодой человек на кассе удивился вопросу и ответил, что не видит здесь проблем, ведь напиток безалкогольный, поэтому детям его можно пить. В другой торговой сети тоже впервые слышат о том, что «Байкал» якобы входит в список безалкогольных тонизирующих напитков, которые не продают детям в нашем регионе.

Судя по этикетке на бутылке, в составе лимонада, действительно, значится элеутерококк. Что же это за вещество?

- Элеутерококк – лекарственное растение, относящееся к адаптогенам, но чтобы «Байкал» отнесли к энергетическим напиткам, об этом я слышу впервые. Обычно энергетиками считаются напитки, в которых есть искусственный кофеин, - рассказал «Комсомолке» известный барнаульский педиатр и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Денис Фуголь.

К слову, экстракт элеутерококка продается и в аптеках. По словам доктора Фуголя, он повышает сердцебиение, убирает сонливость и в целом оказывает тонизирующее воздействие, но, как и у любого лекарства, есть свои противопоказания. Напиток с его содержанием может вполне стать причиной возбуждения детской нервной системы, нарушений сна или даже головной боле, если были приняты большие дозы. Правда, есть определенные сомнения по поводу большой дозировки в напитке.

- Я не думаю, что в «Байкале» много этого вещества. Если говорить про вред и пользу газировок, в целом, то они не рекомендованы детям, так как в них большая доза сахара. Газировка способствует плохому усвоению кальция и риску развития остеопороза. Даже соки пить детям нежелательно, лучше есть фрукты и ягоды целиком, - подчеркнул врач.

Напомним, за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним грозит административная ответственность: гражданам – штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, должностным лицам – от 3 до 5 тысяч рублей, юридическим лицам – от 10 до 15 тысяч рублей.

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