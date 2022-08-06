Мужчину отправят в колонию строгого режима за «фокусы» с 5-тысячной купюрой в магазинах Барнаула

Мужчина раскаялся в содеянном Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина обманывал продавцов «фокусом» с купюрой в 5 тысяч рублей. Теперь его отправят в колонию строго режима за мошенничество. Об этом «Комсомольской правде» рассказала Елена Сербова, старший помощник прокурора Железнодорожного района краевой столицы.

Мужчина приехал в Барнаул и нигде не работал. Ему были нужны деньги, поэтому он совершал мошенничества в продуктовых магазинах краевой столицы по одной и той же схеме.

В одной из торговых точек горожанин поинтересовался про акции на шампуры для мангала, и продавец все объяснил. После этого он стал рассматривать для покупки другие шампуры, во время обсуждения качества товара и цены, якобы решил приобрести поштучно. Вскоре мужчина протянул купюру в 5 тысяч рублей и пообещал, что найдет мелочь «для ровной сдачи».

– При этом мужчина так и не выпускал из рук купюру, пока продавец стал отсчитывать «ровную» сдачу в размере 460 рублей. В этот момент указанную купюру спрятал обратно в кошелек, при этом забрав товар и сдачу у продавца, – пояснили в прокуратуре.

Когда продавец уточнил, передал ли он ему пятитысячную купюру, мужчина сказал, что да, показав пустой кошелек. До этого он успел засунуть деньги в отсек для мелочи.

– В суде мужчина указал, что раскаивается в содеянном, причина совершения преступления – нужда в деньгах, однако искать работу он и не пытался. При этом никаких противопоказаний по состоянию здоровья к трудоустройству не было, – рассказала Елена Сербова.

Как выяснилось, мужчина успел совершить аналогичное преступление с использованием 5000 купюры и в другом районе Барнаула.

Мужчину признали виновным по ч.1 ст.159 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вынесли с учетом наличия рецидива за прошлые преступления.

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