Стало известно, какие спортивные мероприятия пройдут на День города в Барнауле

Гостям представят программу «Барнаул спортивный - город чемпионов» Фото: Олег УКЛАДОВ

3 сентября отметят 292-летие Барнаула. В этот день в краевой столице пройдут различные спортивные мероприятия. Подробнее об этом рассказали в мэрии.

Главной спортивной праздничной площадкой в этот раз будет площадь Сахарова. Гостям представят программу «Барнаул спортивный - город чемпионов». Проведут соревнования по 10 видам спорта, а также покажут выставку-презентацию спортивных организаций города.

На площадке возле ледового дворца «Титов-Арена» установят 5 баскетбольных ферм для проведения соревнований по уличному баскетболу и площадку для современных видов спорта.

На сцене наградят юных спортсменов краевой столицы. Также ожидаются показательные выступления спортсменов, марафон фитнес-центров и тренажерных залов Барнаула и другое.

Не менее любопытна и выставка-презентация спортивных организаций города, в которой будут участвовать более 30 спортивных организаций: школ, клубов, федераций. В программе состязания по армрестлингу, марафон по поднятию гири, фестиваль силовых видов спорта, шахматный турнир и другое.

Кроме того, на площади Сахарова установят оборудования для скалолазания. Здесь пройдут соревнования и мастер-классы для жителей и гостей Барнаула. Также запланирована работа площадки для сдачи норм ГТО.

Без внимания не оставят и людей с ограниченными возможностями здоровья: пройду соревнования по бочча и работа площадки специальных настольных игр.

Интересно будет и на других спортивных объектах города. На гребном канале проведут гонки на «лодках-драконах» среди студентов. На футбольных аренах пройдут турниры, соревнования ожидаются и на биатлонном комплексе. Также в программе – всероссийский день бега «Кросс Нации».

– Запланировано большое количество праздничных и торжественных мероприятий. Необходимо провести их на достойном уровне, тем более что в настоящий момент все эпидемиологические ограничения сняты. При этом особое внимание будет уделено вопросам безопасности горожан, – сказал глава города Вячеслав Франк.

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