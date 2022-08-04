В августе в Алтайском крае пройдут несколько крупных фестивалей разного формата Фото: Олег УКЛАДОВ

В августе в Алтайском крае пройдут несколько крупных фестивалей разного формата: творческие, спортивные и гастрономические. О самых главных и интересных из них рассказали в Алтайтурцентре.

Евдокимовский фестиваль «Земляки»

Дата: 4-7 августа.

Место: Смоленский район, поселок Верх-Обский.

В этом году фестивалю Михаила Евдокимова исполняется 30 лет. Как обычно, его проведут на малой родине артиста. В программе праздника запланированы как спортивные, так и творческие мероприятия. Среди них мастер-классы по вязке банных веников, тематические выставки-продажи, посиделки с участием друзей Евдокимова.

Вечером на сцене стадиона состоится гала-концерт, на котором выступят актер шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников, певец Николая Емелин, ансамбль «Белые росы». Начало концерта в 21:00. Вход бесплатный.

«Сырная деревня»

Дата: 13 августа.

Место: Алтайский район, село Куяган.

Именно на Куяганском маслосырзаводе создали брендовый твердый сыр Советского Союза. В честь предприятия в селе проводят праздник «Сырная деревня». На ярмарку у сельского дома культуры сыроделы края привезут свою лучшую продукцию. В 10.00 устроят дегустацию, а в 11.00 начнется развлекательная программа. Гости «Сырной деревни» смогут не только купить, но и выиграть сырные головки в конкурсах.

Медовый Спас на Алтае

Дата: 14 августа.

Место: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск.

На городких ярмарках посетителям предложат продегустировать десятки сортов меда нового урожая. Также жители и гости края смогут приобрести пергу, воск, пальцы, настойки из подмора и прополиса, косметику на меду и травах, а также десерты и напитками на основе пчелопродукции.

Фестиваль бардовской песни «Звенигора»

Дата: 26-28 августа.

Место: Змеиногорский район, село Саввушка, ДОЛ «Чайка».

В фестивале примут участие несколько сотен бардов из Алтайского края и соседних регионов. Здесь можно будет поучаствовать в концерте авторской песни, потравить байки у костра, поплавать под парусом. Для гостей проведут экскурсии по местам раскопок и велопрогулки по окрестностям.

Гастрономический фестиваль «БелокурихаФест»

Дата и время: 12-20 августа.

Место: Белокуриха.

В фестивале будут участвовать восемь крупных ресторанов города-курорта. Каждый из них разработал уникальные сеты с фирменными блюдами, которые приготовлены на основе местных продуктов.

Международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение»

Дата: 24 августа – 3 сентября

Место: Алтайский район, турзона «Бирюзовая Катунь».

На фестиваль деревянной культуры съезжаются участники из разных регионов России и зарубежья. В этом году бороться за победу будут 36 мастеров из России, Сербии, Белоруссии и Казахстана. Из дерева родится балерина, поднимающаяся по лестнице, лодку, по разным концам которой стоят Катунь и Бий, а также скульптура под таинственным названием «Неземное притяжение». Все желающие смогут понаблюдать за процессом создания шедевров.

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