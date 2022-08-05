Сибирские служебные собаки помогли таможенникам найти килограммы наркотиков

Служебная собака за работой. Фото: пресс-службы Сибирской оперативной таможни

С начала года сибирские служебные собаки смогли вычислить более 56 кг наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, около тонны насвая, три пистолета, 35 патронов и валюты на 14 млн рублей. Отличные показатели выдали алтайские четвероногие.

– Удвоилась и результативность применений служебных собак. Если в аналогичном периоде 2021 года мы отмечали менее 450 случаев, когда кинологу и собаке удалось обнаружить что-либо запрещенное, то сейчас их более 900, – рассказывает начальник Службы организации кинологической деятельности Сибирской оперативной таможни Екатерина Селюк.

Лучше всех эти полгода отработали специалисты-кинологи и их хвостатые помощники в Алтайской, Новосибирской, Красноярской и Иркутской таможнях. В некоторых участках привлечение собак к работе по сравнению с прошлым годом увеличилось в четыре раза. Соответственно и эффективность работы выросла.

Запрещенные к перевозке предметы выявляли в аэропортах, в приграничных пунктах пропуска, на складах и даже в почтовых отправлениях. Граждане пытаются обойти закон всеми доступными способами, но не всегда это заканчивается хорошо.

- В июле немецкая овчарка Фишка на международном автомобильном пропуске «Ташанта» при досмотре машины обозначила сумку и другие вещи, в которых таможенники обнаружили несколько десятков блоков сигарет, - рассказал замначальника кинологического отдела Алтайской таможни Дмитрий Сидоренко.

Еще один показательный случай был зарегистрирован в апреле в Барнауле. Тогда только запустили прямые рейсы из Худжанда (Таджикистан) и буквально на одном из первых самолетов выявили нарушителя.

- Русский охотничий спаниель Джесси обозначила сумку одного из пассажиров, в которой таможенники обнаружили наркотическую траву, - также добавили в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.

За минувшие полгода служебные собаки помогли возбудить 15 уголовных дел и 755 дел об административных правонарушениях, что значительно результативнее показателей такого же периода прошлого года.

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Также одна из обязанностей таможенников - выявление «запрещенки», которую пассажиры по незнанию везут с отдыха. Так, например, молодые люди «грешат» холодным оружием: кистень, сюрикэны, ножечки. Женщины везут саженцы редких растений, в надежде, что они будут также благоухать, как во Вьетнаме, в суровых сибирских условиях (подробнее)