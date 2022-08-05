Месячный ребенок пострадал после распыления перцового баллончика на детской площадке в Барнауле

Место происшествия Фото: Из личного архива героя публикации

1 августа в Барнауле неизвестная женщина распылила газ на детской площадке. В результате произошедшего пострадал младенец. Подробности случившегося «Комсомольской правде» рассказала Алина, мама мальчика.

Все произошло на детской площадке на улице Юрина, 166. Вечером там находились родители с детьми и неожиданно подошла женщина, в руках которой был перцовый баллончик. Незнакомка распылила его и ушла.

– На площадке было четверо взрослых и столько же детей в возрасте до трех лет. Женщина сначала распылила баллончик незаметно, а потом направила в сторону детей. После этого спокойно дошла до подъезда, открыла дверь своим ключом и зашла внутрь, – вспоминает Алина.

По ее словам, родители и дети были в шоке и не сразу поняли, что случилось. Коляска с месячным сыном Алины находилась к женщине ближе всего, поэтому ребенок пострадал сильнее.

– Я сразу бросилась к сыну, мы вызвали скорую помощь. Ребенок захлебывался, я трясла его, чтобы он заплакал и начал дышать, – говорит мама малыша. – Вскоре он закряхтел и дыхание восстановилось.

Медики доставили ребенка в реанимацию. По словам матери малыша, у него был ожог гортани и слизистой. Через несколько часов им разрешили уехать домой. Сейчас мальчик чувствует себя лучше, однако у него все еще красное лицо и он до сих пор хрипит, когда спит.

Алина отметила, что были и другие пострадавшие от перцового газа, но вскоре им стало лучше, они откашлялись дома. Барнаульцы обратились в полицию, они настаивают на возбуждении уголовного дела. В ближайшее время специалисты проведут экспертизу.

В МВД рассказали, что получили обращения горожан и ищут женщину.

– В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность неизвестной гражданки, – подчеркнули в ведомстве.

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