Трехлетний малыш сбежал из детского сада и отправился гулять вдоль дороги в Барнауле

Сейчас выяснением всех обстоятельств происшествия занимается полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле неосмотрительность воспитателей детского сада едва не привела к трагедии: трехлетний малыш сбежал во время утренней прогулки и отправился гулять вдоль оживленной трассы. Благодаря сотрудникам Росгвардии, малыша в целости и сохранности вернули матери, сообщили в пресс-службе управления.

ЧП произошло в Ленинском районе краевой столицы. Утром 28 июня росгвардейцы при патрулировании улицы Солнечная поляна заметили растерянного и взволнованного малыша, который в одиночку, без взрослых бродил по обочине оживленной трассы. Страшно представить, в какую беду мог бы попасть такой маленький ребенок, заплутавший в большом городе.

- Оценив ситуацию, стражи правопорядка немедленно приняли меры к обеспечению безопасности мальчика и усадили его в свой служебный автомобиль. Юный барнаулец пояснил росгвардейцам, что заблудился во время поисков дороги домой, - говорится в сообщении Росгвардии.

После этого правоохранители связались с мамой мальчика и передали малыша в руки законного представителя. Предварительно было установлено, что ребенок сбежал из детского сада, когда дети были на утренней прогулке. Сейчас выяснением всех обстоятельств происшествия занимается полиция.

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