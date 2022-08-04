Подростки лежали вдвоем с согнутыми ногами. Фото: Виолетта Сайберт Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Чарышском районе Алтайского края археологи обнаружили загадочную могилу подростков 10-12 лет, которых уже прозвали Ромео и Джульеттой. Находку датируют IV-III тысячелетием до н.э. По словам ученых, это очень нетипичное захоронение. Чем оно уникально и кем же могли быть усопшие – в материале «КП».

Гигантская могила

Чарышский район – это кладезь артефактов древнего времени. Здесь поселились люди за несколько тысячелетий до нашей эры. Сегодня ученые находят их останки, предметы быта и орудия труда. В этом году археологи обследовали курганы афанасьевского времени, эпохи энеолита - это 32 – 28 века до н.э.

Могильник Малая Татарка, входящий в зону работы, на левом берегу реки Чарыш давно привлекал ученых своей монументальностью. Это большие кольца из огромных каменных глыб длинной 1,5 метра, вертикально вкопанные в грунт на глубину до полуметра. Сверху могилы перекрывались очень тяжелыми плитами.

«Такие захоронения известны в центральном Алтае, а вот в северном Алтае, где мы работает, подобные конструкции раньше не встречались. Все захоронения афанасьевской культуры более мелкие в плане надмогильных сооружений», – отмечает руководитель археологической экспедиции, эксперт Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай», профессор Сергей Грушин.

Такое мегалитическое захоронение требует очень больших трудозатрат. Поэтому в нем археологи ожидали найти останки влиятельного в древнем обществе человека. Это мог бы быть мужчина, представитель элиты, или женщина, которая была религиозным лидером и выполняла важные сакральные функции. Но вот чего никак не предполагали ученые, так это то, что в центральном кольце похоронены дети.

Захоронение представляло собой большие кольца из огромных каменных глыб длинной 1,5 метра. Фото: Виолетта Сайберт Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Путешествие в загробный мир

Подростки лежали вдвоем с согнутыми ногами. Рядом с ними – по горшку, один побольше, другой поменьше. А на руках – по браслету. Украшения абсолютно одинаковые, надеты на левые руки, отличаются только бусины по форме.

Сосуды в погребениях афанасьевской культуры – вещь типичная. Их символическую функцию ученые объясняют верой древних людей в загробный мир.

«В погребальном обряде захоронение сосуда вместе с усопшим – распространенная практика. Чаще всего в него клали погребальную ритуальную пищу, которая должна была пригодиться во время путешествия в другой мир. Либо эта еда выступала в качестве жертвоприношения высшим существам за проход в этот мир. Нередко при погребении клали жертвенные куски мяса, например, барана», – рассказал Сергей Грушин.

А вот украшения на погребенных встречаются редко. Это единичные случаи, поэтому каждая такая находка уникальна.

Близнецы?

Кем были погребенные подростки – остается пока только гадать. Даже пол точно установить нельзя.

«По скелету нельзя однозначно определить пол ребенка, поскольку половые признаки на костях формируются в более поздний период – к 15-16 годам. А вот родство можно определить с помощью генетических исследований», – пояснил археолог.

Ученые предполагают, что усопшие были родственниками или даже близнецами, так как в древнем обществе к ним было особое отношение.

– Вполне вероятно, что это девочки, так как вместе с останками были найдены бусы. Возможно даже близнецы, поэтому, видимо, отношение к их гибели было особым. Ведь известно, что в древнем обществе существовал культ близнецов. Его можно проследить в искусстве Ближнего Востока, Балкан, Средиземноморья, — прокомментировал «Sputnik» участник экспедиции из Казахстана, директор археологического научно-исследовательского центра им. А.Х. Маргулана Виктор Мерц,

После генетических исследования станет ясно, верны ли догадки ученых.

Как жили тогда «Ромео и Джульетта»?

Причина смерти этих детей также неизвестна. В целом средняя продолжительность жизни тогда совсем была иной по сравнению с тем, сколько лет люди живут сейчас. Тогда человек 35-40 лет уже считался пожилым. Это было связано более опасными условиями жизни, питанием, деторождением у женщин и другими причинами.

Представители афанасьевской культуры жили на Алтае в горной местности

«Тот район, в котором работаем мы – это северная граница распространения афанасьевкой культуры. Ее представители – первые металлурги и первые скотоводы на территории Сибири. Они осваивали месторождения меди, изготавливали из нее предметы быта и орудия труда. А также представители афанасьевского времени разводили коз, овец и крупный рогатый скот», – рассказал профессор Сергей Грушин.

Об экспедиции

Международная археологическая экспедиция проводилась в Чарышском районе в июле. В ее состав вошли ученые из Алтайского госуниверситета, Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), Кемеровского госуниверситета и Павлодарского госуниверситета. Всего археологи обследовали шесть курганов, четыре из которых относятся к афанасьевскому времени, эпохе энеолита (32 – 28 века до н.э.), и два пазырыкского времени скифской эпохи (5-2 века до н.э.).

Среди ценных находок – останки людей, керамические сосуды, костяные наконечники, курант и зернотерка, а также костяная накладка на лук с орнаментом.

По словам ученых, полученный материал позволяет получить новые данные о нескольких культурных хронологических периодах древней и средневековой истории на территории северного Алтая.

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