Мумия мстит? Алтайскую принцессу Укока винят в несчастиях и природных катаклизмах по всему миру

В 2014 году совет старейшин Республики Алтай хотел успокоить принцессу, заново захоронив ее Фото: Олег УКЛАДОВ

Мумию принцессы Укока, якобы оберегающую покой во всем мире, раскопали археологи в Республике Алтай в девяностые годы. С тех времен произошло множество природных катаклизмов, чрезвычайных происшествий. Местные жители считают, что таким образом Белая Госпожа мстит людям за осквернение своей могилы.

Где проходили раскопки

Останки обнаружили в 1993 году. Внимание исследователей привлек курган на плоскогорье Укок. Это место шаманы прозвали Долиной смерти. По преданию, туда приходили старые люди, чтобы умереть, когда чувствовали приближение смерти. Мумия находилась под толстым слоем льда, поэтому очень хорошо сохранилась. Исследователи, проведя экспертизу, установили, что останки принадлежат женщине, которой было около 25 лет, а умерла она 2,5 тысячи лет назад от раки груди.

На покойной была надета шелковая рубашка, шерстяная юбка, чулки и шуба, на голове - парик из конского волоса. С мумией был захоронен еще один саркофаг, в котором была домашняя утварь и кости шести лошадей.

До сих пор ученые ведут споры, была ли эта женщина привилегированной особой или относилась к среднему классу. На ее теле были обнаружены татуировки необычных животных, например, олень-козерог, который у некоторых древних народов был символом проводника усопших, поэтому многие предполагают, что она могла быть сильной шаманкой. Местные жители прозвали мумию принцессой Укока или Белой Госпожой.

Все сразу пошло не по плану

Ходят слухи, что находку мумии и все последующие катаклизмы предсказала девочка, живущая в деревушки недалеко от плоскогорья Укок. Она говорила, что мумия будет мстить за осквернение захоронения.

И действительно, раскопки мумии сразу были окутаны цепочкой мистических событий. Когда начали вскрывать курган – разразился сильный гром и землетрясение. Многих разбушевавшаяся стихия испугала. Местные жители говорят, что в этот момент археологи разбудили дух прародительницы и защитницы алтайского народа Белой Госпожи.

Принцессу Укока не смогли транспортировать с первой попытки, так как дважды ломались машины. Мумию решили перевозить на вертолете. Во время полета отказал один двигатель, поэтому была совершена экстренная посадка, к счастью, никто не пострадал.

После вскрытия древнего кургана на Алтае случилось множество бедствий – помимо землетрясения, это наводнения, сильный град, самоубийства. Местные жители все несчастья связывают с тем, что люди потревожили дух Белой Госпожи. Также, когда мумию доставили в Новосибирск, начались и масштабные экономические проблемы. Некоторые связывают с проклятием мумии и Чеченскую войну, которая началась в 1995 году.

Кстати, судьба многих ученых, которые принимали участие в раскопках, сложилась не лучшим образом. О возможной карме исследователей предупреждали шаманы. Так и случилось. Некоторые умерли по непонятным причинам, а другие серьезно болели. Сами исследователи отказываются верить, что череда неудач связана с этой мумий, однако есть и те, кто пожалел о своем участии в раскопках.

Кем была Белая Госпожа?

На Алтае есть легенда, согласно которой наш мир охраняют семь сестер, которые принесли себя в жертву. Они, со слов исследователя шаманской культуры Андрея Коробейщикова, оберегают нас от злых духов. Принцесса Укока тоже может быть одной из этих сестер, поэтому раскопки ее могильника – надрыв защиты.

В начале 2000-х шаманы припугнули еще одним пророчеством. Они рассказали, что принцесса якобы принесла себя в жертву, чтобы закрыть собой ворота зла. Из пророчества следует, что если курган принцессы Укок потревожат, то неприятности ожидают местное население, а если тело обратно не предадут земле, то горе ждет всю планету. Несчастья во всем мире продолжают происходить и по сей день, чего только стоит пандемия коронавируса, унесшая тысячи жизней. Мощные природные катаклизмы – цунами в Индийском океане, землетрясение в Кашмире, ураган «Катрина», аномальная жара и засухи… Только вот можно ли связать все эти происшествия с древней мумией? И есть ли в этом какие-либо закономерности? Ответить наверняка никто не может.

Задобрить мумию не получилось

В 2014 году совет старейшин Республики Алтай захотели успокоить Белую Госпожу, заново захоронив ее. Суд отказал в этом требовании. Свое решение ведомство аргументировало тем, что мумия – уникальный научный и культурный объект. А процесс ее перезахоронения может погубить останки, так как в кургане были разрушены все природные условия, с помощью которых они долгое время хранилась.

Отметим, что мумия сейчас находится в специально построенном Национальном музее им. Анохина в Республике Алтай. В учреждении был создан саркофаг, который поддерживает нужную температуру для хранения принцессы. На создание музея было потрачено около 800 млн рублей.

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