100 запрещенных книг и экстремистские проповеди: на Алтае задержали последователей сектантов

С начала года алтайские пограничники изъяли больше 150 экземпляров запрещенной литературы. Фото: УФСБ по АК

В Алтайском крае и Республике Алтай за последнюю неделю вскрыли два факта преступлений, связанный с запрещенной в России экстремисткой организации «Свидетели Иеговы». Речь идет об экстремистской литературе и проповедях.

Как сообщили в УФСБ по Алтайскому краю, накануне пограничники задержали партию запрещенной в России литературы. На автомобильном пункте пропуска Веселоярск досматривали транспорт – в одном из грузовиков, въезжающих на территорию России, нашли больше 100 экстремистских изданий. После проверки выяснилось, что данные книги официально входят в «черный список», так как относятся к деятельности запрещенной в России экстремисткой организации «Свидетели Иеговы».

К слову, с начала года алтайские пограничники изъяли больше 150 экземпляров запрещенной литературы.

А в Республике Алтай задержали местных жителей, которые занимают распространением вероучений сектантов. По данным СУ СК по Республике Алтай, обвиняемыми являются 21-летняя жительница Горно-Алтайска и 43-летний житель села Майма. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье «Участие в деятельности экстремистской организации».

По данным следователей, с июля 2017 по январь этого года обвиняемые, несмотря на официальную ликвидацию организации, возобновили и продолжили свои проповеди: они рассказывали местным жителям про свою веру и проводили собрания, вербовали новых членов для работы на секту.

К слову, главу алтайских сектантов – 46-летнего местного жителя – также удалось задержать. Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела в его отношении.

- В настоящее время по уголовным делам в отношении каждого из фигурантов (участников экстремистской организации) проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения расследуемых преступлений, сбор и фиксацию доказательственной базы, - подчеркнули в следкоме.

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