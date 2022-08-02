Фестиваль пройдет в Верх-Обском Фото: Олег УКЛАДОВ

Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки» пройдет в поселке Верх-Обский с 4 по 7 августа.

Представляем программу самых интересных событий этого праздника.

4 августа

В первый же день фестиваля стартуют спортивные состязания среди детских команд: футбол и волейбол. Участников ждут на стадионе «Старт» уже в 10 утра.

Параллельно с этим в мемориальном музее Михаила Сергеевича будет проходить выставка «Жизнь. Творчество. Судьба». Все желающие смогут попасть на экскурсию. Двери музея открыты с 10 до 18 часов.

5 августа

В 10.00 откроется праздник детства «В гостях у Михаила Сергеевича». Он состоится на школьной площади. Там же пройдет конкурс детского рисунка на асфальте «Родина – это Алтай». А награждение победителей состоится с 13 до 14 часов. Так что успейте поучаствовать!

Спортивные состязания на главном поселковом стадионе в этот день начнутся в 10.30. За медали и кубки будут сражаться взрослые мужские и женские команды. В программе футбол, волейбол, пляжный волейбол, гиревой спорт и стритбол. Официальная церемония открытия турнира назначена на 14.00.

Гала-концерт и награждение лауреатов фестиваля детского творчества «Радуга юных талантов Алтая» с 15 до 18 часов в Центре культуры.

С 18.30 до 19.30 гостей фестиваля приглашают на проект «Эхо Алтайского фестиваля». На сцене выступят заслуженная артистка РСФСР Элеонора Шашкова, певица Ксения Дэви и другие.

С 19.30 до 20.30 пройдет тематическая программа «Земляки» с участием друзей Михаила Евдокимова: Александра Панкратова-Черного, Владимира Кузнецова и других.

Вечером, на школьной площади состоится Молодежное танцевально-развлекательное шоу «ЖИВИ! ТВОРИ! МЕЧТАЙ!». Начало в 20.00.

6 августа

Свисток, знаменующий начало соревнований на стадионе «Старт» прозвучит уже в 9 утра. А все потому, что организаторы запланировали еще более масштабную программу: футбол, волейбол, пляжный волейбол, стритбол, спортивный туризм, «Северную ходьбу», армрестлинг.

С 11 часов здесь же, на стадионе начнет работу праздник «С легким паром!» (работа поселковых двориков «С лёгким паром», мастер-классы по вязке банных веников, тематические выставки-продажи), а позже друзья Михаила Сергеевича приглашают на дружеские посиделки «С легким паром!».

Закрытие спортивного праздника и награждение победителей состоится в 15.00 на малой сцене «Старта».

Центральная сцена заиграет яркими красками в 18.00. Для начала публику «разогреют» коллективы и исполнители народного творчества, а продолжится творческий вечер гала-концертом звёзд российской эстрады с участием вокально-инструментального ансамбля «Белые росы» (Новосибирск), певца Николая Емелина (Москва) и участника шоу «Уральские пельмени» Вячеслава Мясникова (Екатеринбург).

7 августа

В заключительный день фестиваля продолжит работу выставка «Жизнь. Творчество. Судьба». Экскурсии будут проводить с 10 до 12 часов.

В 12 часов на кладбище состоится гражданская панихида памяти Михаила Евдокимова и возложение цветов на его могилу.

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