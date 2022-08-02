На территории установили три мусорных клетки для разного мусора

29 июля на улице Климкина,20 в селе Майма Республики Алтай прошло торжественное открытие первой точки по раздельному сбору мусора. Причем событию придали такую значимость, что церемонии открытия контейнера оставалось только позавидовать: большие колонки, микрофон для выступающих спикеров, поздравление депутата и яркие музыкальные номера от приглашенных артистов. Подробности рассказала депутат Государственного Собрания Эл Курултай Ольга Волосовцева на своей странице Вконтакте.

По словам народной избранницы, перед тем, как на территории появилась новая мусорная точка, было проделано немало работы. Речь идет о создании территориального общественного самоуправления, победе главы ТОС Татьяны Соколовой в конкурсе фонда президентских грантов, эко-уроки в школах, проведение Дня соседей с мастер-классами по раздельному сбору отходов от руководителей и так далее.

- Событие долгожданное и очень важное для всех нас. Сможем ли мы аккуратно и осознанно начать разделять отходы на пластик, стекло, металл? Хватит ли у нас терпения и желания делать это в соответствии с инструкциями, которые размещены на специально изготовленных табличках? Время покажет, - подчеркнула женщина.

Для такого, казалось бы, заурядного события, как установка трех мусорных клеток для разного вида отходов, красной ленточки и ножниц оказалось недостаточно. Для поднятия настроения на площадку пригласили артистов – Виктора Рябова, который, как отметила депутат, радует людей своим прекрасным голосом и вселяет надежду в лучшее, саксофониста Арсения Сизинцева, а также Вячеслава Самороднова. Для местных жителей музыканты исполнили различные композиции, одна из которых «Жить и любить» Ирины Аллегровой. Остается лишь понадеяться, что настолько мощная поддержка экологии вселит в людей энтузиазм и побудит выбрасывать пластик не в общий контейнер, а новенькую, особенную клетку.

Напоследок в своем посте Ольга Волосовцева поблагодарила всех, кто принял участие в этом празднике. Правда, в комментариях не все оценили по достоинству проведение праздника в честь открытия мусорки. Некоторым людям идея показалась, откровенно говоря, бредовой.

- Это что, концерт посвященный установке мусорных контейнеров? Капец. Вопиющее событие - установка мусорных ёмкостей. Этим вообще-то должны, обязаны заниматься ЖКС. И не спрашивать нас, а делать качественно свою работу. Лучше бы обратили внимание на состояния общественного туалета в центре района. Рядом все социальные службы, - пишет под постом Светлана Медведева-Сизова.

- Но, концерт - это конечно смешно. На самом деле, мы станем самодостаточным государством тогда, когда такие вещи будут делаться по факту, - комментирует Дмитрий Еланаков.

Но и на это у депутата Ольги Волосовцевой нашелся ответ. По её словам, открытие мусорных клеток стало событием тех, кто «искренне болеет за экологию своего села, планеты в целом».

- Нет, чтобы порадоваться, что среди нас есть люди, которые берут на себя ответственность создавать территориальные общественные самоуправления, шевелить народ, писать заявки в фонд президентских грантов, привлекать дополнительные средства на развитие территорий, нет, мы лучше все разнесем в пух и прах. Так легче! Но мы к диванным критикам привыкли. Мы идём дальше, а с нами вы или нет, вам решать, - подчеркнула народная избранница.

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